今日必看8分鐘｜小西灣邨電錶房傳巨響｜浙江兩遊客渡溪被沖走亡

小西灣邨瑞樂樓電錶房傳巨響 大廈停電 濃煙席捲半空

小西灣邨發生火警。今日（4日）清晨5時51分，小西灣邨瑞樂樓地下一個電錶房，懷疑有機器過熱冒煙，大量濃煙席捲半空，消防接報到場救熄。據報現場曾傳出「砰」聲巨響，受事故影響大廈停電，電錶房傳出燶味，現場消息指事件因滴水引致短路。事件中無人受傷，毋須疏散。

基隆潮境公園大規模山崩一刻恐怖影片曝光 多輛汽車受困至少2傷

台灣基隆市中正區北寧路潮境公園路口在今日（3日）下午2點多發生大面積土石崩落，多輛汽車疑似被困在山崩現場。目前至少有兩人受傷，消防人員正全力搜救中。

47人案｜李家超：無差別否決預算案違基本法 按利弊審議可不通過

行政長官李家超今天（4日）出席行政會議前見記者，先講47人案，強調無差別否決《財政預算案》是違反《基本法》。而今日是六四事件35周年，李家超說任何活動都要守法，又稱要小心有人騎劫議題。

六四｜李家超：針對「個別日子」立場很清晰 小心有人騎劫搞事

今日是六四事件35周年，能否悼念成為社會焦點，李家超表示，針對「個別日子」，政府立場清晰，任何公眾活動均必須守法，香港法律亦很清晰地頒訂給所有人知道，包括公安條例、國安法、維護國家安全條例等，所有活動都受相關法律規管，再次提醒危害國安行為風險突如其來，不能「好咗傷口，忘記痛楚」。

高鐵動臥｜京港、滬港直通車6.15升級至高鐵臥鋪 夕發朝至躺著到

中國國家鐵路集團今早(4日)宣布，由紅磡站往返上海及北京的普通速度直通車服務將升級改以高鐵取代，將於下周六（15日）起開通。由於城際直通車在2020年初疫情下停運後，只恢復來往京、滬的區間服務，意味著城際直通車在下周六起將走入歷史。

浙江台州兩遊客橫渡溪流被沖走溺亡 繩索形成「死亡V字」釀悲劇

6月2日，浙江台州石人峽景區有兩名遊客借助繩索橫渡溪流時被河水沖走。當局連日搜救。6月4日上午10時，搜救人員尋回2名失聯者，經確認已無生命體徵。石人峽是一個廢棄景區，但因為沿途有步道、吊橋、瀑布等，成為當地戶外圈有名的徒步和玩水勝地

公務員加薪｜楊何蓓茵：行會通過建議 高中低級公務員劃一加薪3%

公務員事務局局長楊何蓓茵今日（ 4日）下午見記者，表示特首會同行政會議已經通過建議，高中低層公務員劃一加薪3%，將會聽取職方意見。公務員事務局早前已向行政長官會同行政會議提出公務員調整薪酬建議，行政會議今日（4日）通過建議，並將向職方提出本年度調薪方案，之後提交行會拍板，爭取立法會休會前提交及審議。

東莞暴雨多地水浸街 司機欲救車街坊勸阻：快走啊車有保險｜有片

6月3日至4日，廣東、廣西等地雨勢再加強，有暴雨或大暴雨。其中，東莞今早發布暴雨紅色預警，多地道路水浸，一商業廣場的積水逼近車頂，車輛隨水漂浮移動。