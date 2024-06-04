47人案｜李家超：無差別否決預算案違基本法　按利弊審議可不通過

行政長官李家超今天（4日）出席行政會議前見記者，先講47人案，強調無差別否決《財政預算案》是違反《基本法》。而今日是六四事件35周年，李家超說任何活動都要守法，又稱要小心有人騎劫議題。



被問到港大委任副校長風波，李家超表示會指示教育局跟進。



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李家超首先講到民主派47人初選案，指《基本法》73條規定了立法會議員審議《財政預算案》的憲制責任，若無差別否決預算案，則是違反了《基本法》73條的規定。他稱犯罪的人以迷惑行為危害國家安全，不可以再讓事件發生，「唔可以畀傷口再被挖開」、「唔好忘記香港經歷過的痛」。

李家超說，《財政預算案》按利弊審議，可以通過，可以不通過，但如果是無差別否決則是違反《基本法》73條。

六四能否悼念？ 李稱要小心有人騎劫議題

被問到官員最近以「敏感日子」來說六四，是否不能提起六四，而市民若在六四悼念是否會被阻止，李家說，針對「個別日子」政立場很清晰，任何活動都要守法，正如在開場白提及「不能忘記香港經歷過的痛」，要小心對國安的威脅，又稱要小心有人騎劫議題，借題發揮去搞事，政府會確保所有公開活動合法進行，執法部門亦會執法。

李家超宣布，將逢星期六日一加開來往北京的高鐵臥鋪通宵列車，載客數增至600個，用12小時34分到達，由「兩地兩檢」模式變成「一地兩檢」模式。6月15日起新增湖南張家界的班次，短途班次亦會增加。他續說政府一直和內地相關單位，以多程票等不同措施發揮香港段和內地互聯互通，已指示運物局和港鐵公司做好一系列工作，今日稍後時公布有關詳情。

政府推廣「好客之道」運動，李家超呼籲旅遊、運輸、零售、餐飲等行業提高服務質素，「多點禮貌多點笑容」，增加旅客的良好體驗。

至於港大委任副校長事件，李家超說從傳媒得知，會要求教育局了解事件。

被問到網約車問題，李家超說政府正從法律層面研究規管，強調任何交通工具都要守法，亦會按實際資料採取執法行動。

上周二（28日）李家超因為有其他公務安排，不設行政會議前見記者環節，至今天（4日）恢復。