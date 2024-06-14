深圳增兩香港跨境通辦自助服務機　港府冀在更多灣區內地城市添置

繼今年2月在廣州設置首部香港「跨境通辦」自助服務機，深圳前海e站通政務服務中心及河套深港科技創新合作區e站通綜合服務中心，也增設同款自助服務機，由即日（14日）起投入服務。創新科技及工業局表示，會繼續與廣東省政務和數據局商議，在更多大灣區內地城市設置香港「跨境通辦」自助服務機。



提供超過60項政務服務 一站式申辦各項政務服務

創新科技及工業局今日（14日）公布，深圳市前海e站通政務服務中心及河套深港科技創新合作區e站通綜合服務中心，增設香港跨境通辦自助服務機。

香港跨境通辦自助服務機現提供11個政府決策局、部門及有關機構超過60項政務服務，涵蓋企業和市民常用的服務範疇包括稅務、公司註冊、物業及車輛查詢與登記、個人證明文件及人才入境申請、福利及教育、醫療健康、出入境檢查及緊急求助，以及文化及旅遊。市民可通過自助服務機輸入資料、掃瞄文件和列印結果，一站式申辦各項政務服務。

創新科技及工業局指，下一階段將引入入侵偵測及持續重新認證技術，以進一步提升對自助服務機使用者的私隱保護。局方也會繼續與廣東省政務和數據局商議，在更多大灣區內地城市設置香港「跨境通辦」自助服務機。

設有「智方便」自助登記站便利辦「智方便+」登記或升級手續

上述兩個地點亦設有政府資訊科技總監辦公室的「智方便」自助登記站，便利在內地工作及生活的香港市民辦理「智方便+」的登記或升級手續，以享受更便捷的網上服務。

服務時間：

深圳市前海e站通政務服務中心

周一至五，上午9時至中午12時、及下午2時至6時，內地節假日除外



河套深港科技創新合作區e站通綜合服務中心

周一至五，上午9時至中午12時、及下午1時至5時，內地節假日除外

