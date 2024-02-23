廣州設「跨境通辦」自助服務機　申辦香港人才入境等50多項服務

特首在去年《施政報告》提出加快數字政府建設，創科及工業局今（23日）公布，於廣州設置首部香港「跨境通辦」自助服務機，以方便身處粵港澳大灣區內地城市的企業和市民，無須親身到港便可申辦50多項香港政務服務。



此外，同一地點亦設有政府資訊科技總監辦公室的「智方便」自助登記站，便利在內地工作及生活的香港市民辦理「智方便+」的登記或升級手續。



創科及工業局今（23日）公布，於廣州設置首部香港「跨境通辦」自助服務機，以方便身處粵港澳大灣區內地城市的企業和市民，無須親身到港便可申辦香港的政務服務。

市民由即日起，可前往廣州珠江新城的廣州市政務服務中心三樓大堂，使用「跨境通辦」自助服務機申辦50多項香港政務服務。

自助服務機於廣州市政務服務中心的開放時間供公眾使用，現時提供九個政府部門超過50項政務服務，涵蓋企業和市民常用的服務範疇包括稅務、公司註冊、物業及車輛查詢與登記、個人證明文件及人才入境申請、福利及教育、醫療健康和出入境檢查及緊急求助。市民可通過自助服務機輸入資料、掃瞄文件和列印結果，一站式申辦各項政務服務 。

此外，同一地點亦設有政府資訊科技總監辦公室的「智方便」自助登記站，便利在內地工作及生活的香港市民辦理「智方便+」的登記或升級手續。創科及工業局發言人表示，局方會繼續與廣東省政數局探討於大灣區設置更多自助服務機。