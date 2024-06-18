治療缺鐵Ferrum Hausmann滴劑8批次回收　滴管蓋有膠粒脫落風險

治療缺鐵及缺鐵性貧血的非處方藥物「Ferrum Hausmann每毫升50毫克滴劑」（香港註冊編號：HK-36593），因可能有潛在質量問題，衞生署昨日（17日）同意持牌藥物批發商港聯醫藥供應有限公司（港聯醫藥）預防性回收，涉及8個批次。署方迄今未有接獲不良反應報告，會密切監察有關回收。



衞生署接獲港聯醫藥通知，受影響批次的產品樣本，因滴管蓋上方出現細小塑膠粒，有可能在使用時脫落，海外製造商自願回收產品。作為預防措施，港聯醫藥亦自願從市面回收受影響批次產品。署方正繼續調查。

受影響8個批次編號分別為：AAL56301、AAM03804、AAP27103、AAR88304、AAT62402、AAW72104、NAA04302 及NAA14002.。

曾供應醫管局及私家醫院等

衞生署指出，上述產品含有鐵質，是治療缺鐵及缺鐵性貧血的非處方藥物。根據港聯醫藥提供的資料，上述受影響批次產品曾進口香港並供應予醫院管理局、本地私家醫院、私家醫生、藥房；以及出口至澳門。市民如有疑問，又或使用上述受影響產品後感到不適，應諮詢醫護人員。