本年首五個月勒索案增28%　8成屬裸聊勒索　受害者學生為主

保安局局長鄧炳強今（21日）公佈本年首五個月的罪案數字，總體罪案比去年上升三成，當中爆竊案、勒索案及盜竊案升幅最大，勒索案中的受害人學生佔最大多數；詐騙案則有稍微下降，是近年首次錄得回落趨勢。



爆竊案三分二涉及村屋 鄧炳強：村屋保安設備較低

本年首五個月共錄得604宗爆竊案，比去年上升164宗，升幅37％。當中有62％為村屋爆竊，佔大多數。鄧炳強指由於出門人數上升，在居所長期沒有人的情況下令歹徒有機可乘，歹徒會揀選保安設備較低的地方例如村屋進行爆竊。他指不同警區已就此採取防範措施，包括在低設防物業設置閉路電視、加強巡邏及以情報為本的工作。

盜竊案三分一屬店舖盜竊 本地人超市偷竊佔大多數

盜竊案則錄得9,690宗，比去年同期多383宗，升幅4.1%。主要來自店舖盜竊，共有3,678宗，超級市場盜竊佔大多數，並主要牽涉本地居民。鄧指各個警區會就此加強宣傳活動及情報管轄行動。

加強與青少年、家長及教師宣傳教育防範裸聊

另外，勒索案則有1,125宗，比去年增長246宗，大約上升28％，亦是暴力罪案升幅的主要原因。當中有近8成為裸聊勒索案，共有881宗，受害者仍然以學生為主。鄧炳強指警隊會加強相關的宣傳教育工作，並稱由本年1月已開始在跨平台的警聲360節目上，提醒市民不要墮入此類型的騙案，並會加強與青少年、家長及教師的宣傳教育。

詐騙案1.5萬宗止升並稍減

除此之外，詐騙案由去年同期15,792宗下降至15,750宗，鄧炳強指是近年首次出現回落情況。網上騙案佔最大多數，約7成，當中包含網上購物騙案、投資騙案及援交騙案；至於電話騙案則佔整體13.5%，手法主要為假冒官員及客戶服務員。警方亦成功攔截4.6億元幾乎被騙的金錢、10,800個詐騙網站，以及6,000個懷疑行騙的電話，並拘捕4,361個相關人士，他指未來亦會推出不同活動以提高市民的防騙意識。