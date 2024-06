設計智識周啟動　匯集各地藝術設計專家交流　法國再成為伙伴

由香港設計中心主辦,「設計智識周 2024」(KODW 2024),今(25日)於香港W酒店舉行啟動禮,繼2009年,法國再度成為「設計營商周」(BODW)伙伴國家。香港設計中心主席嚴志明指,『設計智識周』為期三天,期待與世界各地不同藝術及設計領域的專家互相交流經驗。法國駐港澳總領事杜麗緹(Christile Drulhe)表示今年是重要一年,適逢法國與中國建交 60 周年以及巴黎即將舉辦奧運,交流會是一個重要經驗交流平台。



由香港特別行政區政府「創意香港」贊助,今年「設計智識周 」聯同伙伴國家法國、協辦機構為香港知專設計學院(HKDI)及香港理工大學設計學院(PoluUDesign),活動邀請來自世界各地超過30位來自展覽設計、建築、建成環境、設計教育及工藝等不同領域的行業專家互相分流以及交流經驗。

香港設計中心主席嚴志明於啟動禮致辭指,為期三天的『設計智識周』,很開心能夠與法國與世界各地不同藝術及設計領域的專家互相交流經驗,「 (Through our collective efforts, we will shape the future where creativity stripes and culture emerge.)」

法國駐港澳總領事杜麗緹表示榮幸與香港互相交流有關設計藝術經驗。(容嘉儀攝)

法國駐港澳總領事杜麗緹(Christile Drulhe)表示,「(The year 2024 holds special significance, as we celebrate 60 years of friendship between France and China.)」適逢法國與中國建交 60 周年以及巴黎即將舉辦奧運,交流會亦是一個重要經驗交流平台。

「設計智識周2024」將會是香港設計中心及法國雙方今年首個合作活動,而今年年底一同舉行「設計營商周2024」,以及巴黎時尚家居設計展(Maison&Objet)會在香港進行首展,有關活動都是今年底舉行的「設計十二月」(Design December)的節目之一。