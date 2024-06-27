今日必看8分鐘｜深水埗大媽街頭激戰｜河北矮小症男下井救墮井童

獅隧公路的士撞「死火」小巴 的士三人被困 消防撬開車身營救

沙田獅子山隧道公路發生車禍。清晨近5時，一輛的士沿獅子山隧道公路往九龍，駛至近紅梅谷路支路時，突然撞向前方一輛專線小巴車尾。的士車頭嚴重損毀，司機及兩名乘客被困。消防及救護員到場，用工具撬開車身、拆下車門，始能將傷者救出。據悉，3人獲救時均清醒，但需戴上頸箍保護頭部及用儀器協助呼吸。傷者稍後由救護車送院治理，警方正調查車禍起因。受車禍影響，上址快線暫時封閉。

中環平治疑欲禮賓府閘前倒車掉頭 警員上前制止被撞傷腳

今日（27日）上午11時22分，一輛平治房車在中環上亞厘畢道禮賓府外，撞傷門閘旁邊一名警員。警員腳部受傷，由救護員急救後送往瑪麗醫院治理。

葵涌葵義路中一男生捱的士撞 眼鏡飛甩送院治理

今日（27日）早上7時50分，葵涌葵義路葵翠邨對開，一輛的士在行人過路處撞倒一名男學生。事主拋上的士車頭撞爛擋風玻璃，再翻滾倒地，手腳受傷。救護員接報到場替傷者包紮，然後送院。傷者父母接獲通知，匆匆趕到陪伴。

山景邨企圖謀殺｜43歲男旺角被捕 疑生意周轉不靈圖與家人尋短

屯門山景邨景安樓一名43歲姓黃男子，疑受財務問題所困，疑在住所點燃一盆炭後離去，留下妻子與3名僅13至16歲的女兒在家。幸妻子今晨（26日）及時醒來，救回女兒與自己一命。警方證實已案件就拘捕一名43歲姓黃男子，涉嫌「企圖謀殺」。屯門警區刑事部總督察沈灝旻表示，經調查後相信黃男因生意周轉問題，受到經濟壓力，因而想與家人尋短；警方翻查閉路電視及分析後，相信黃男匿藏於西九龍區，遂動用大量資源搜捕，於今日傍晚在旺角一間賓館拘捕黃男，他會被通宵扣查。

犯罪集團招攬假董事假員工 涉騙$2.1億政府中小企貸款 警拘37人

警方再次搗破詐騙集團，涉嫌以中小企名義騙取政府「百分百擔保特惠貸款」，涉及貸款2.1億元，拘捕37人，包括1名主腦及7名骨幹成員。

深水埗大媽MMA！榴槤刀vs掃把狠招激戰：阻X住晒 被圍攻後續更狂

【MMA】天氣炎熱容易起爭執？本港瘋傳1段「深水埗大媽MMA」影片，見到深水埗桂林街榴槤舖外，有兩名大媽爭執推撞，其間有大媽（下稱大媽A）拿起掃把打腳，被打的大媽（下稱大媽B）隨即取出「榴槤刀」作勢反擊。雙方持「武器」對峙，最終「大媽A」掃把被搶敗走，但仍「攞尾彩」表示「咁嘅態度，抵無人幫襯！」。

影片引來網民熱議，批評「真係黐X線，嘈幾句都攞刀」、「拍晒片拉得」、「生活那麼大壓力嗎？為何總是要打架？教育素質去了哪裏」；也有人笑言，「佢擸刀衝埋去嗰下氣勢就好夠喇，不過個假動作就爭咁啲」、「唔用榴槤？有無尊重過榴槤？」。

大嶼山慈航精舍男義工鋸樹期間 由3米高墮下一度昏迷 送院搶救

今日（27日）下午1時14分，警方接報大嶼山大澳道慈航精舍，一名男子鋸樹期間由3米高墮下，導致頭及腳受傷，昏迷不醒。救護車到場替傷者急救，他隨後轉醒，被送到瑪嘉烈醫院救治。現場消息稱，傷者是義工70歲，今早10時左右偕兩三名義工到慈航精舍鋸樹，午餐後再繼續，其間他意外墮下，由其他義工報警，案件列意外受傷處理。

有片｜河北3歲男童墮15米深窄井 30歲身高1米矮小症村民主動救援

中國消防發布一則影片指，近日河北衡水有一名3歲男童墮入15米深井，但因井口極窄成年人無法進入，患矮小症村民挺身而出將其救出。據了解，這位熱心的村民名叫趙成龍，今年已經30歲身高僅約有一米，但他的見義勇為也獲得網民稱讚，「此刻他成為整個村最高大的人！」、「小小的身軀卻有大大的能量」，「人生而偉大的不是外表，而是內心。」

「您的外賣員正在戰鬥中」 烏拉圭男深夜送餐遇劫 極速抽刀反擊

「您的外賣員正在戰鬥中」！烏拉圭一名外賣員深夜工作期間，本來正等待客人出門領取食品時，2名陌生人卻悄悄靠近，試圖搶劫他，於是他極速從外送箱拿出開山刀反擊，疑似斬傷其中一人。