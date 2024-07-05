黎智英欲挑戰國安委決定案　申終院證明書被拒　並需付部份訟費

壹傳媒創辦人黎智英，欲聘英國御用大律師Timothy Wynn Owen(下稱Tim Owen)在其所涉的國安案代表他，但國安委認為存在國安風險，入境處因而拒向Tim Owen批出工作簽證。黎就國安委的決申請司法覆核，被裁定敗訴，他早再提上訴，亦被駁回，黎之後欲上訴至終審法院，但上訴庭拒批出上訴終院證明書，上訴庭法官今(5日)就拒批證書下判辭，重申覺黎只是重複論點，認為並無可爭議之處，又下令黎需支付律政司部份訟費。



上訴人黎智英，答辯人分別為律政司司長、香港特別行政區維護國家安全委員會及入境處長。

黎智英就國安委決定不容挑戰，曾提出司法覆核及上訴，但均被駁回。(資料圖片)

黎智英原欲聘請的英國御用大律師Tim Owen在其所涉的國安案件代表他。（資料圖片）

黎爭議國安委的決定無法透過司法覆核挑戰，認為有越權之嫌，又認為本港法庭對國安委的決定，應有司法管轄權。律政司代表則強調，《香港國安法》第14條已清晰列明，國安委的決定不受司法覆核挑戰。

指黎的律師只重複上訴時論點

上訴庭在判辭指，《香港國安法》第14條已指明，香港特區維護國家安全委員會的職責，包括分析研判香港維護國家安全形勢；推進香港維護國家安全的法律制度和執行機制建設等，相關工作不受特區任何機構或個人干涉，信息亦不予公開，作出的決定亦不受司法覆核，認為已非常清楚說明，本地法庭無權挑戰國安委的決定。然而黎的律師只是重提上訴時的理據，認為並無可爭辯之處，故拒絕批出上訴至終院的證明書。

部份資深大律師訟費被拒

上訴庭又指，律政司要求敗訴方支付懲罰性訟費，他們在上訴時拒絕這申請，但律政司後來再呈上陳詞，認為黎並無理要求上訴至終院，上訴庭今同意是次申請敗訴方需付懲罰性訟費，但認為律政司的部份申請，包括一名資深大律師的15小時費用，其一名大律師的16小時工作並非必須，故減卻律政司要求的4萬元訟費，另有450元訟費亦被拒，但總金額仍有待計算。

案件編號：CACV 166/2023