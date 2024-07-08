充氣奇蹟｜策展人曾指從未現綠色金字塔　 主辦方改口或短暫出現

在中環海濱舉行的「中環夏誌」，大會展出五大「充氣世界奇觀」，造型惹來外界抨擊。其中策展人區瑞蓮（Grace Au）今早接受訪問時指，提到其中一張較為受到關注的「綠色金字塔」照片，指展覽從來沒有向充氣金字塔展品打上綠色燈，並強調大部分的燈光都為粉色系。



不過，主辦方其後透過公關回覆指，有可能在測試過程中短暫出現綠色，並及確認12種顏色有綠色選項。



中環海濱7月5日舉行一連38天「SummerFest中環夏誌」戶外活動，場內設有五大以生成人工智能設計的巨型「充氣奇蹟」。（梁鵬威攝）

充氣奇蹟引發一連串風波，策展人區瑞蓮（Grace Au）今早接受訪問時指，提到其中一張較為受到關注的「綠色金字塔」照片，指展覽從來沒有向充氣金字塔展品打上綠色燈，並強調大部分的燈光都為粉色系，如粉紅及粉藍等。她又指，在綵排時有人偷拍製作過程，「唔知點解又有人將嗰一個綠色套咗落去金字塔到。」

她強調，從無出現過綠色金字塔，亦指有些改圖流出後，有不少KOL當是真的評論，令更多人信以為真。她又慨嘆估不到有一些製作不成熟的照片出了街，在高度政治化的環境下變了有理說不清，笑言自己沒有反駁隊去回應相關言論。

她又提到，有傳媒引述主辦單位 Central Venue Management（CVM） 董事總經理 David Rule回應有批評展覽醜陋的觀點時指相關人士「短視」，指當日記者提問了多個問題，故難不顧前文後理就指主辦方認為所有批評展覽的人都是「短視」。

不過，主辦方其後透過公關回覆指，區瑞蓮在測試當日並無全程在場，有可能在測試過程中短暫出現綠色，並及確認12種顏色有綠色選項。