充氣奇蹟｜海濱會主席：無權監管活動　信主辦方有能力處理風波

在中環海濱舉行的「中環夏誌」，大會展出五大「充氣世界奇觀」，造型惹來外界抨擊。事件惹發一連串風波，其原創作者@joooo.ann（Joann）回覆傳媒查詢時批評展覽成品不合比例且醜陋，希望停辦展覽，而主辦方則未有與原創者有溝通，不會停辦活動。



現時海濱舉行的活動無需經過海濱事務委員會審批就可舉行，本月上任的新主席何文堯表示，認為事件屬個別事件，無需因而要求所有活動都要審批，「咁嘅方法唔一定好，個結果亦唔一定好。」他又指，事件涉主辦方與原創作者的溝通問題，相信主辦方有能力處理風波。



中環海濱在7月5日舉行一連38天「SummerFest中環夏誌」戶外活動，場內設有五大以生成人工智能設計的巨型「充氣奇蹟」。（梁鵬威攝）

中環海濱在7月5日舉行一連38天「SummerFest中環夏誌」戶外活動，當中場內設有五大以生成人工智能設計的巨型「充氣奇蹟」。

現時海濱舉行的活動無需經過海濱事務委員會審批就可舉行，主席何文堯表示，「中環海濱活動空間」續約時，政府當局會就有關事情諮詢區議會及海濱事務委員會，而當中合約會要求相關營運者每年一定日數需要舉辦免費活動予公眾參與。

海濱事務委員主席何文堯。(資料圖片／王潔恩攝）

何文堯表示，今次「SummerFest中環夏誌」戶外活動亦是營運者按合約框架去舉辦免費活動，而營運者會舉行什麼活動，海濱會則沒有監管活動內容的權力。他又指，相關免費活動其實過去都有做，只是今次活動出了很大爭議，亦由本來是觀點與角度之爭演變成「茶杯裡的風暴」。他認為主辦方應該要有胸襟接受市民對此的批評，並從而作出改善。

何文堯又提到，與主辦方的合約中有訂明所有涉及版權的事宜都要按照法律要求，惟今次事件上暫未見到有去到違約的情況，料只屬事件涉主辦方與原創作者的溝通問題，而相關主辦單位是有經驗的公司，相信主辦方有能力處理風波。

至於未來是否要擴大海濱會職權以審批相關活動，他認為事件屬個別事件，無需因而要求所有活動都要審批，加上每個活動都要審批可能幾年才可以舉辦一個活動，「咁嘅方法唔一定好，個結果亦唔一定好。」他又指，海濱事務委員會密切留意事態發展，暫時相信未有需要介入。