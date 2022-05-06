中一派位｜一文看清選校攻略　想入心儀中學　慎填甲部及乙部志願

「中一派位選擇學校表格」今日（6日）起派予小六學生，家長需在本月底前填妥表格交還教育局，升中派位將於7月26日放榜。中學是人生最重要的階段之一，子女能入讀心儀中學，更是每名家長的渴望，填寫志願表格時，必須再三慎重小心。《香港01》整合表格內容、教育局「統一派位家長須知」供家長參考，以及歷來選校專家建議，在填寫甲部「不受學校網限制的學校選擇」及乙部「按學校網的學校選擇」的選校志願時，要留意攻略，以免獲派次選中學。



中一派位資料及表格。（何瑞芬攝）

1、分配安排

統一派位階段分為兩個部分：

甲部為「不受學校網限制的學校選擇」，供家長選擇最多三所位，可選任何學校網（包括學生所屬學校網）的中學；乙部為「按學校網的學校選擇」，長選可選報子女就讀小學所屬中學納內最多30所中學。

參加中學學位分配辦法的中學，扣除重讀及自行分配學位後，餘下將作統一派位之用，當中10%列甲部學位，90%為乙部學位。電腦會先處理所有學生甲部的學校選擇，如有學生未獲分配甲部學校，便會處理其乙部的學校選擇。

「中一派位選擇學校表格」表格。（何瑞芬攝）

2、表格填寫

中一派位選擇學校表格一式三份，包括教育局、學校及家長的存根，建議家長用黑色原子筆填寫。表格只有一頁需填寫，包括上述提及的甲部及乙部，家長決定好選校安排後，需留意「中學一覽表」內，有關中學的對應學校編號，並按志願次序填寫，其中乙部「按學校網的學校選擇」需在右側填上子女所屬校網編號。

填妥選校後，家長或監護人需在表格下方簽名作實，並填寫家長姓名、日期、住址及聯絡電話，亦要留意表格上方是否已填好學生編號、學生姓名、性別、班別及就讀小學名稱。當中學生編號在較早前派發的「小六學生資料表」上已有，性別需用「M」或「F」表達。

教育局提醒家長，填錯學校編號的學校選擇將不獲處理，故必須確保資料正確無誤。

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3、分配準則

統一派位是根據學生的派位組別、家長選校意願及隨機編號作為分配準則。一般而言，學生的小五下學期及小六上、下學期經標準化的校內成績是劃分其派位組別的依據，但因疫情影響，今年毋須進行小六下學期校內成內成績評核及呈報積分，只計算中五下及小六上學期。

至於隨機編號則是在電腦執行分配學位程序前產生，用以決定同一派位組別學生獲分配學位的次序，如果某一所中學的學位求過於供，隨機編號較小的學生會先獲分配學位。

4、學位分配程序

處理甲部申請時，電腦會首先分配學位給第一派位組別（即Band 1）學生，如學校提供學額多於選擇該校的學生，則所有選該校的學生都可獲派該校；但選擇人數較學額多，就會按隨機編號較小的學生先獲分配。

電腦會在審閱完Band 1學生第一志願後，按相同程序處理其第二志願等，直至全部學生獲分配學位，再處理Band 2學生選擇，如此類推。因此若首兩個志願都是區內最受歡迎中學，一旦隨機號碼排在較後，若第一志願落空，到派第二志願時，心儀中學學額已在首志願階段全數派出，便會再次落空。

電腦審閱完甲部才處理乙部申請，獲甲部錄取的學生不會再經乙部分配學位，分配方法同上。

5、「一條龍」學校安排

「一條龍」學校小六生可選擇直接升讀連繫中學，但如果學生申請不參加中學學位分配辦法的直資計劃中學的中一學位，或參加派位中學的自行分配學位或統一派位，將不能保留直升「一條龍」中學的權利。而「一條龍」中學原則上要預留不少於15%的中一總學額供自行分配或統一派位申請入讀。

2022年升中派位結果將於7月26日公布。（資料圖片）

甲部三個志願非必要全部填滿

在了解派位機制後，家長為子女報讀時策略應如何？綜合選校專家教路，有幾種情況下，家長在甲部及乙部填選校志願時要特別留意，以免獲派次選中學。

家長若最心儀的首三間中學都不在所屬校網，甲部可依次填滿三個選擇；若首三間最心儀中學包含校網內的中學，也可在甲部填滿三間。這樣若獲派到，都是最想要入讀的中學之一。

若最心儀的中學在所屬校網，甲部應只填該學校，漏空第二及第三位，而乙部首位也要以該校為首位。因為若甲部的第二、甚或第三位都填了學校，一旦獲派甲部非首位中學，便不會再有機會獲派乙部首志願，即只會入到次選中學。

若心儀中學一間屬校網外、一間屬校網內，則甲部應只填兩間，漏空第三位，避免獲派次選中學。

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乙部勿漏填網內最心儀中學

不過上述哪一個情況，都必須記得乙部首位仍要填所屬校網內最想入讀的中學，切勿因甲部填了網內中學，就忘記者乙部重複再填，否則會錯失獲派心儀中學。

乙部可選最多30個志願，過往有家長為「專一」，有人只填首志願，有人則30個志願都填同一間中學。由於中一派位是依選校志願，由所有人第一個志願派位，而非由個人第一個志願派起，因此一旦所選的唯一學校已額滿，電腦就會在最後向有關學生派出仍剩餘學位。