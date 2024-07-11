今日必看8分鐘｜九巴逆線險撞電單車｜便利店遭洗劫警9小時後趕到

彌敦道比亞迪電動巴士追撞前方九巴釀12人傷 有手抱幼童被拋落地

油麻地發生車禍。今（10日）晚9時許，據報一輛6號線九巴沿彌敦道行駛，途至近文明里附近時疑收掣不及撞向另一輛9號線九巴。救援人員接報到場，發現多名男女受輕傷，即場為他們初步處理傷口後，全部傷者由救護車送往廣華醫院治理。警方現正調查事件起因。九巴指，車禍釀12人受傷，包括9號線巴士車長及11名乘客，現正調查事件。

佐敦道泥頭車燈位撼前方私家車釀一傷 司機涉停牌期間駕駛被捕

今日（11日）上午9時許，一輛私家車和一輛泥頭車依次沿佐敦道往伊利沙伯醫院方向行駛，但駛至拔萃女書院對開、佐敦道與覺士道交界一個燈位前時，私家車疑因應燈號停下，尾隨泥頭車收掣不及，撞到私家車車尾。事件中，私家車乘客頸痛。

警隊換曲尺手槍｜引入兩款國產手槍包括CF98-A 首批警員7.25配備

警隊將會淘汰軍裝警員的「點三八」及刑偵警員的P250，新引入兩把手槍，分別為中國製CF98-A及CS/LP5。警隊稱會分階段訓練，預計每年訓練2000人員，首批為衝鋒隊、機動部隊、快速應變部隊，及總部刑偵人員，最快本月25日開始配備新槍執勤，至於暫未受訓人員會繼續使原有手槍。

中一入學註冊｜獲皇仁書院錄取學生感驚喜 期待結識「O咀」同學

今、明(11及12日)兩日為中一新生註冊日，莘莘學子須前往獲派的中學辦理入學手續。有入讀皇仁書院的同學一早到學校註冊，有同學期望新學期能結識新朋友及參與不同課外活動。

車cam直擊｜沙田源順圍九巴逆線險撞電單車 九巴：即時解僱車長

沙田有九巴逆線行車，車長被即時解僱！網上瘋傳一段車Cam片段，可見昨日（10日）早上約7時10分，一輛沒有顯示路線的空載九巴，沿牛皮沙街駛至愉翠商場對開十字路口時一度停低，其後卻左轉逆線駛入源順圍，險撞向一輛電單車。片段雖然沒有聲音，但可見鐵騎士多次「手指指」向九巴，疑不滿指罵。

車Cam直擊｜北角平治私家車逆線駛入書局街 遇城巴響號敗走

沙田有九巴逆線行車，車長被即時解僱！網上瘋傳一段車Cam片段，可見昨日（10日）早上約7時10分，一輛沒有顯示路線的空載九巴，沿牛皮沙街駛至愉翠商場對開十字路口時一度停低，其後卻左轉逆線駛入源順圍，險撞向一輛電單車。片段雖然沒有聲音，但可見鐵騎士多次「手指指」向九巴，疑不滿指罵。

運油車裝完化工油再裝食用油如｢投毒｣ 網民號召：趕緊去香港買油

內媒《新京報》近日報道，内地許多運油車既運送大豆油等可食用液體，也運送煤製油等化工類液體，運油車在換貨運輸過程中不清洗罐體，事件引發食安風暴。不少網民表示，繼到香港買奶粉之後，｢又要去香港買油｣。

美國加州近百人洗劫便利店 警9小時後「趕到」超離譜

近百名劫匪7月5日美國加州奧克蘭（Oakland）洗劫一間設於油站內的便利店長達40分鐘。他們最後不僅全身而退，警察在案發9小時後才抵達現場。

港鐵職員高EQ 神應對燥爆大叔獲網民大讚

面對挑釁，最重要沉着應對。本港網絡瘋傳1段影片，見到港鐵屯馬綫元朗站內有2名男子不斷指罵1名港鐵男職員，其間粗口橫飛，舉中指並質問：「你好X唔忿氣啊？戇XX嘅真係！」不過影片中港鐵男職員未有因挑釁暴躁，一直冷靜騷聆聽及回應，最終2名男子離開。影片引來網民熱議，有人讚職員表現冷靜得宜，「做得好」、「抵讚」；也有人指已見慣不怪，又認為應報警處理。