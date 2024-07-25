黎智英案｜黎被裁定表證成立　黎將出庭自辯　案11.20續

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，控方上月完成舉證。案件在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審，黎智英的代表律師指控方針對黎違反《港區國安法》的指控，均在國安法生效前發生，並無證據顯示黎在法例生效後有繼續相關行為，即使他有他其節目提及，也只屬評論，認為應裁定黎表證不成立；控方卻指黎在國安法生效後其立場無變。法官今(25日)就辯方申請作裁決，裁定黎所有控罪全部表證成立。



辯方索取指示後表示，黎選擇出庭作供，除了黎外，辯方亦會傳召通訊軟件Signal的專家作供。案件押後至11月20日續審。



黎或需作供3至4星期

法官杜麗冰表示，因應審理本案的三名法官在本來數月的工作，考慮押後案件至11月開始辯方案情。代表黎智英的資深大律師彭耀鴻預計，黎智英的主問需時5天，法官李運騰則認為考慮連同控方盤問，黎作供需3至4星期，預計整個辯方案情需時30天。

黎智英。(資料圖片)

黎今早進庭時向旁聽人士竪起大拇指

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

黎今早進庭時有向旁聽人士竪起大拇指，法官裁定他表證成立時，黎未有太大反應。

協議均在國安法前發生

辯方昨爭議黎或於2020年6月30日深夜，《國安法》生效前，與他人達成協議，刊登某些報導，或和一些機構合作，但當時協議並無違法。該些行為在《國安法》生效後才變成違法，之前的協議亦自動失效，認為控方沒有證據指黎於《國安法》生效後仍串謀犯案。

控方指黎的立場沒有改變

控方卻指證據顯示黎的立場在國安法生效後沒有改變，如他著《蘋果》編採人員繼續原本的編採方針，又叫重光團隊成員陳梓華國安法後繼續文宣及國際線方面工作。

案件編號：HCCC 51/2022