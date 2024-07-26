巴黎奧運阿根廷和變輸　馬會戶口負數群關閉　管理員稱已「還款」

巴黎奧運男子足球小組賽事阿根廷對摩洛哥賽事出現戲劇性事件，香港賽馬會更一度以賽事2:2和局派彩，其後修正賽果並將彩金收回，有投注者發現馬會投注戶口變負錢。有人因此在Facebook開設「馬會苦主大聯盟」群組，當中一名管理員曾張貼投注戶口變負12萬元撮圖。該管理員到今晚（26日）發文指已將12萬元存回入投注戶口，稱已還款12萬元予馬會「事情到此結束，群組會關閉 」，又指沒有呼籲任何人不要「還款」給馬會。



「馬會苦主大聯盟 瞓醒馬會負數」管理員於晚上指，已「還款」給馬會。（Facebook截圖）

群組發起人兼管理員晚上發文及貼上一張聲稱為其馬會投注戶口記錄撮圖，表示已將12萬元還給馬會：「事情嘅發生經過我都唔講太多，最後我都係入返錢落馬會，還返存款十二萬。事情到此結束 群組會關閉 。」

該管理員昨一度指受影響人士可以匿名提供資料，稱「冇理由賠咗錢又要攞返，如果我唔係cash out 咗我買咗下一場嘅話咁點計呢？」不過在發文指還款後他又連續發兩個帖文稱，「你地（哋）口響，試下唔還到時有埋刑事案底！」、「我點會想還，馬會派錯都冇計」，又澄清「絕對沒有叫人/呼籲任何人不要還款給馬會」。

管理員發文表示已還款予馬會後，又連續貼出兩個帖文，（Facebook截圖）

「馬會苦主大聯盟 瞓醒馬會負數」管理員表示已「還款」給馬會後，再發文指群組用於「大吐苦水」，稱「絕對沒有叫人/呼籲任何人不要還款給馬會」。（Facebook截圖）

大律師指馬會有權向拒還款人士民事索償

大律師陸偉雄今早回覆《香港01》指，如收到「派錯彩」人士不願歸還款項，馬會有權向該名人士提出民事索償，若情況嚴重可構成盜竊罪。他指，如受影響投注人想追討馬會責任，成功機會可謂微乎其微。

有投注人在Facebook開設苦主群組，聲稱其馬會戶口被扣錢至負數，金額高達6位數，並在群組中留言，認為今次事件是馬會「判錯賽果」。(Facebook截圖）

該群管理員表示：「集合全部人一齊唔好賠，平時個球嗰啲賽制少咗一隻角球，佢都係照殺㗎啦！賠完錢有得講返轉頭？」（Facebook截圖）

大律師陸偉雄亦指，如收到派錯彩人士不願歸還款項，馬會有權向該人士進行民事索償，情況嚴重可構成盜竊罪。他指，若受影響投注人想追討馬會責任，機會可謂微乎其微。（資料圖片／羅君豪攝）

陸偉雄續指，事件與銀行入錯錢類同，「唔可以話你派錯錢，我就可以拎到一筆唔應該得到嘅利益」，他呼籲雙方以和平方法處理事件，馬會亦應吸取教訓，在核實賽果後才進行派彩，收到派錯彩人士亦應歸還款項。