天氣惡劣　今明27班往來香港及內地高鐵取消　涉上海、深圳北等

內地鐵路單位通報，由於天氣情況惡劣，今明兩日（即7月28日至29日）有部分來往香港西九龍站及內地的高速鐵路列車車次取消，今日取消的共25車次，包括由西九龍站開往潮汕站、上海虹橋站、深圳北站、廈門站及福州站的班次；以及從潮汕站、上海虹橋站、深圳北站、廈門站、福州站及汕頭站前往香港西九龍站的班次。



明日則有兩班車取消，包括由西九龍站開往上海橋站的D908車次、以及從上海橋站前往西九龍站的D907車次。



由於天氣情況惡劣，今明兩日、即7月28日至29日，有部分來往香港西九龍站及內地的高速鐵路列車車次取消。(資料圖片/歐嘉樂攝)

今日有25班車取消，包括由西九龍站開往潮汕站、上海虹橋站、深圳北站、廈門站及福州站的班次；以及從潮汕站、上海虹橋站、深圳北站、廈門站、福州站及汕頭站前往香港西九龍站的班次。今日已取消車次詳情如下：

香港西九龍站出發:

前往潮汕站: G6382, G6384, G6386, G6388, G6392

前往上海虹橋站: D908

前往深圳北站: G5612, G5614

前往廈門站: G3004, G3006, G3008

前往福州站: G3002



前往香港西九龍站:

由潮汕站: G6381, G6383, G6385, G6387

由上海虹橋站: D907

由深圳北站: G5609, G5611, G5613

由廈門站: G3003, G3005, G3007

由福州站: G3001

由汕頭站: G6391



明日則有兩班車取消，包括由西九龍站開往上海橋站的D908車次、以及從上海橋站前往西九龍站的D907車次。

有關車次資料，乘客可留意12306官方網站，亦可留意於高速鐵路網頁、或手機應用程式、或香港西九龍站發放的最新資訊 。如需退票，也可在30天內辦理。

由於天氣情況惡劣，今明兩日、即7月28日至29日，有部分來往香港西九龍站及內地的高速鐵路列車車次取消。(資料圖片/黃浩謙攝）