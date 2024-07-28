天氣惡劣 今明27班往來香港及內地高鐵取消 涉上海、深圳北等
撰文：江麗盈
出版：更新：
內地鐵路單位通報，由於天氣情況惡劣，今明兩日（即7月28日至29日）有部分來往香港西九龍站及內地的高速鐵路列車車次取消，今日取消的共25車次，包括由西九龍站開往潮汕站、上海虹橋站、深圳北站、廈門站及福州站的班次；以及從潮汕站、上海虹橋站、深圳北站、廈門站、福州站及汕頭站前往香港西九龍站的班次。
明日則有兩班車取消，包括由西九龍站開往上海橋站的D908車次、以及從上海橋站前往西九龍站的D907車次。
今日有25班車取消，包括由西九龍站開往潮汕站、上海虹橋站、深圳北站、廈門站及福州站的班次；以及從潮汕站、上海虹橋站、深圳北站、廈門站、福州站及汕頭站前往香港西九龍站的班次。今日已取消車次詳情如下：
香港西九龍站出發:
前往潮汕站: G6382, G6384, G6386, G6388, G6392
前往上海虹橋站: D908
前往深圳北站: G5612, G5614
前往廈門站: G3004, G3006, G3008
前往福州站: G3002
前往香港西九龍站:
由潮汕站: G6381, G6383, G6385, G6387
由上海虹橋站: D907
由深圳北站: G5609, G5611, G5613
由廈門站: G3003, G3005, G3007
由福州站: G3001
由汕頭站: G6391
明日則有兩班車取消，包括由西九龍站開往上海橋站的D908車次、以及從上海橋站前往西九龍站的D907車次。
有關車次資料，乘客可留意12306官方網站，亦可留意於高速鐵路網頁、或手機應用程式、或香港西九龍站發放的最新資訊 。如需退票，也可在30天內辦理。
多啦A夢｜高鐵主題車周六起有得坐 乘客可獲頭枕布（附車次表）颱風格美｜預期天氣惡劣 今明多班往來西九及內地高鐵車次取消強颱風格美｜西九往來內地部份高鐵車次 周四取消或更改目的地高鐵為「遊學團」出行首選 3大優勢便利考察國家發展高鐵臥鋪｜旅行社指48個名額10分鐘售罄 目前仍有人想乘搭