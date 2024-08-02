工展購物節首日人流旺　酒商稱銷情好　澳門客豪花數千元買海味

一連四天的工展會購物節今（2日）在亞洲國際博覽館開鑼﹐首日免費入場，下午人流依然暢旺，今年新增以酒為主題的攤檔，有酒商稱人流及銷情理想，有澳門旅客參加一日購物團到場掃貨，花費數千元，期待下次會再來。



工展會購物節首日下午人流依然暢旺。（容嘉儀攝）

新增酒商參展銷情理想 零售乾貨檔銷情一般

今屆工展會購物節新增設的「『Chill飲Chill 食』區」，邀請酒商及食品商到亞博館參展。參展酒商之一黃先生指，第一次到亞博館參展，人流雖然未有維園人流多，但較預期理想，至下午生意額已有五位數字，「啲人洗錢鬆手咗好多。」另一名酒商洪先生指對首日人流感滿意，銷情較預期多兩至三成，又指亞博館客源較多為本地市民，早上客源集中為長者；及至中午較多中年和青年客群。

「『Chill飲Chill 食』區」除有酒商參展外，亦有售賣熟食、零食及甜品攤檔，第一次到亞博館參展，銷售健康食品的負責人何先生稱，雖然人流理想，但購買意欲則不高。「人流就非常之多，但大家就觀望態度多啲。」又指，銷情較預期低三至四成。

第二年參展的海味店店主鄧先生指，人流未算太多，主要吸引西北區市民，對居住市區的居民較低吸引力，首日銷情比較一般，「冇之前咁豪爽。」不過，又指周末會有一日團到來會有更多人流。另一個連續參展四年，保健用品參展商店主唐先生表示，今年人流與去年相若，今日生意一般，根據過往經驗星期六、日會有較多人流。

澳門客隨一日購物團來港「掃貨」 消費數千元買蔘茸海味

到場掃貨的還有澳門旅客、他們參加了工展會及澳門旅行社合辦的一日購物團，每團大約有四十人，旅行社職員指，今日有四架旅遊車免費來回接載澳門旅客到亞博館，團員亦有100元食物津貼，黃小姐第一次參加工展會，指十分滿意是次購物團，「有很多平嘢。」，又指同行朋友花費數千元購買蔘茸海味，又指下次一定會再來。除了澳門客，亦有不少市民滿載而歸，李小姐花費六百元購買保健品、海味等食物，她說自己住屯門區，交通尚算方便。

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「第4屆工展會購物節」香港中華廠商聯合會主辦，即日(2日)起至5日於亞洲國際博覽館5及7號展館舉行，有超過250個攤位，售賣本地及世界各地食品、參茸海味、保健品及電子產品等。購物節開放時間為上午10時30分至晚上7時。開幕日為免費入場，往後日子門票為10元，身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費入場。