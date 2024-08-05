澳門酒店住客泳池溺斃 12歲內地男童自行游泳出事
撰文：蕭通
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澳門暑期旅客增加之際，周日（4日）有男童不幸在酒店泳池溺斃。據司警局指出，死者12歲、持內地通行證，與家人同日入住路環一間酒店，案件已交由專案調查科跟進。澳門電台報道，出事酒店為路環竹灣酒店。
澳門媒體引述司警局指出， 周日下午2時20分，男童向家人表示，自行到酒店泳池游泳。約2時27分，一名酒店男住客發現男童在泳池底部，隨即下水拯救，並由酒店職員報警求助。澳門電台則報道，消防於下午約3時接報，到場經檢查男童沒有呼吸及心跳。
司警局指出，男童被送院搶救，至下午4時25分，仁伯爵綜合醫院通知，男童經搶救後不治。當局初步檢查，死者身上沒有任何涉及刑事成份的傷痕或骨折。
司警指出，死者持內地通行證，並非澳門居民。案件暫列作屍體發現案，確實死因有待法醫檢驗後確定。案件已交由專案調查科跟進。
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