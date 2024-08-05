澳門單日出入境人次首破70萬　今年到訪旅客已逾2000萬人次

澳門旅客數量顯著增加，出入境人次於暑假期間上揚。當局公布，澳門周六（8月3日）出入境人次首破單日70萬大關。今年訪澳旅客同日累計突破2,000萬人次，較去年提前兩個月達到該數字。



澳門旅遊局於7月28日曾發新聞稿稱，暑假客況理想，7月份入境旅客日均9.6萬人次。（澳門新聞局圖片）

澳門當日共錄得717,197人次出入境，4個主要陸路口岸中，以關閘的38.67萬人次最多、佔整體53.9%，也刷新口岸於疫情後單日新高。青茂出入境事務站以10.59萬人次居次，佔14.8%；港珠澳大橋逾9.18萬人次，佔12.8%；橫琴口岸則逾7.29萬人次，佔10.2%。

澳門今年入境旅客同日突破2,000萬人次，即日均有9.31萬人次訪澳，較去年同期增長36.1%，已恢復到2019年的82.9%。

澳門旅遊局於7月28日曾發新聞稿稱，暑假客況理想，7月份入境旅客日均9.6萬人次。（澳門新聞局圖片）

踏入8月份，當局料澳門各口岸山入境流量保持高位，治安警察局會持續與澳門海關、珠海邊檢總站及香港入境事務處等相關部門保持緊密協作，做好人潮預測預警部署，適時加開通道疏導，確保通關安全順暢。

澳門旅遊局7月28日曾公布，得益於暑假旅遊旺季，澳門上月入境旅客數字亮眼。踏入暑假，各區旅遊景點及場所人流暢旺。根據臨時數據，7月1至25日平均每日有近9.6萬人次旅客入境，當中7月20日錄得逾13.5萬人次。現時客況反映旅客對澳門旅遊意慾提升，澳門旅遊經濟穩步上升。