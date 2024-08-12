留英男生認參與2020年商場示威　官稱須判禁閉刑罰　判囚8星期

留學英國學生涉嫌在2020年《港區國安法》生效前，在觀塘APM商場參與「和你Sing」活動被捕，他今年返港時被控及控以非法集結罪，他早前已認罪，並稱當時受社會氣氛影響，事後已感後悔，希望法庭能輕判令他能回英繼續學業。裁判官王證瑜稱，非法集結屬嚴重罪行，須判禁閉式刑罰，若判更新中心、勞教中心及教導所等，囚禁期或長達3年，考慮到同案另3名被告被判囚8星期，最後判被告同樣入獄8星期。



被告李君濂（現年 20 歲，學生），承認一項「參與非法集結」罪，指他於 2020 年 6 月30 日傍晚，在觀塘 APM 商場進行「和你 Sing」示威活動中非法集結。

10多名防暴警進入apm商場中庭。（黃偉倫攝）

警方於apm商場內舉黃旗，並指現場人士正參與未經批准的集結，要求即時散去。（羅君豪攝）

警方於apm商場內舉黃旗，並指現場人士正參與未經批准的集結，要求即時散去。（羅君豪攝）

警方於apm商場內舉黃旗，並指現場人士正參與未經批准的集結，要求即時散去。（羅君豪攝）

警方於apm商場內舉黃旗，並指現場人士正參與未經批准的集結，要求即時散去。（羅君豪攝）

警方暫時撤離apm商場，示威者再度聚集呼叫口號，亦有人呼籲七一上街。在中庭及各層圍欄人數近100人。（羅君豪攝）

警方暫時撤離apm商場，示威者再度聚集呼叫口號，亦有人呼籲七一上街。在中庭及各層圍欄人數近100人。（羅君豪攝）

網民呼籲到觀塘APM商場靜默抗議。(孔繁栩攝)

求情稱受社會氣氛影響才參與

辯方求情指，被告犯案時只得16歲，他受當時社會氣氛影響而參與了當日活動，當日的集結並不涉暴力，亦無商店被破壞。被告在英國升學，並已完成中學課程，將於9月升讀大學，他現已感後悔，並知道要為行為負責，亦勇於承擔，希望法官判刑時會考慮他的升學發展。

被告曾展示有港獨字眼旗幟

案情指案發當日約有 100 名示威者在商場聚集並叫喊口號，期間亦有展示宣揚香港獨立旗幟，呼籲公眾參與七一遊行。該集會並未有得到批准，警方當日安排便衣警員在商場觀察情況，軍裝警後來進入商場， 並4度發出口頭警告和展示黃旗，示威者未有離開，亦有人辱罵警員，警員進行驅散時拘捕多人，包括被告。控方指被告曾展示有「香港獨立」字眼，和獅子山圖樣的藍旗。

同案另3被告認罪囚8周

同案另有 3 名被告，其中兩人黃楚婷及張仲綸於2022年4及6月被控非法集結，他們認罪後被判囚 8 周，另一被告蔣焯生同年6月在英返港時被捕；他亦同樣控罪，同被判囚 8星期。本案被告今年7月15日，被告返港時被捕。

KTCC1380/2024