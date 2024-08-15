今日新聞8分鐘｜3爺孫過路捱電車撞｜貨Van切線撞鐵騎司機倒地

西環堅尼地城 外公偕兩孫女過路捱電車撞捲車底 3歲女送院不治

今日（15日）上午10時44分，西環德輔道西堅尼地城游泳池對開，一名男子和兩名女童被一輛由堅尼地城開往跑馬地的電車撞倒及捲入車底。救援人員趕至拯救，首先救出66歲姓袁男子，他神智清醒，惟頭部嚴重受傷；兩名洪姓（音譯）女童隨後獲救，6歲女童頭部流血清醒；3歲女童頭部及心口受傷昏迷，送院經搶救後不治，事後電車司機被帶上警車助查。現場消息指，3人為祖孫關係，外公偕2名孫女，並與女傭同行，在堅尼地城游泳池外過路時被電車撞倒。警方正調查事故原因。據知，當時行人燈號為紅燈。

警破大耳窿集團拘53人 涉扮著名「財仔」誘借錢 放數年息1800厘

新界南總區人員情報分析及調查後，鎖定一個由黑幫操控的高利貸集團，並於8月5日至14日，一連10日展開代號「壁烽」的反非法收債行動，突擊搜查多個處所，以「無牌放債」、「以過高利率放債」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」及「洗黑錢」等罪拘捕43男10女，其中一名為16歲初中生，被招攬上門淋紅油收債。警方表示，高利貸集團會訛稱自己為持牌財務公司，以Cold call形式獲取市民信任後，再以即批核、免審查等藉口誘騙市民借款，年利率更高達1800厘；而集團亦利用傀儡户口清洗逾2600萬元犯罪得益。

深水埗賊人疑撬吉舖捲閘潛入 再鑿牆爆竊玉石店 掠15萬元財物

8月10日，河南輝縣市上八里鎮境內一處瀑布突然有大量石頭滾落，大批遊客嚇得四處奔逃。鎮政府工作人員稱，瀑布位於一條公路邊，非正規景區，落石屬於正常現象，未造成任何損失。

美食博覽｜1蚊贏500罐鮑魚市民稱齊開心 業界盼業績有微升已不錯

一連五日的美食博覽今早於灣仔會展開鑼，不少市提早到場排隊，希望優先「掃貨」。多間參展商推限量一蚊搶購優惠吸客，包括傳統海味舖安記，透過舉辦遊戲，送出800罐鮑魚。成功取得冠軍、以1蚊贏取500罐鮑魚的市民表示，要與親戚朋友分享獎品，「香港人要一齊開心。」至於安記董事總經理潘權輝表示，為了吸引客人光顧，今年增設熟食區「大排檔」，推30元鮑魚串燒、鮑魚撈麵。不過，他指，留意到今年市道一般，對於銷情持保守態度，目標營業額與去年平手，若有百分之5、10增長已很不錯，「賺錢已經係其次，最緊要希望做多啲生意。」

車Cam直擊︱葵涌貨車右轉與的士互撼冒白煙 4人受傷

今日（15日）上午10時許，一輛的士及貨車在葵涌盛福街及葵福路交界相撞，的士及貨車分別各有1名乘客及司機受傷，其中2人經簡單治理後毋須送院，其餘2人則被送往瑪嘉烈醫院救治。現場圖片可見，的士車頭嚴重損毀，碎片散落一地。警方正調查事故成因。

長者醫療券｜婆婆北上愛康健鑲牙 上下排共$9800僅高港鑲下排4成

可憐天下父母心，迎接新生命的誕生，本應是每個家庭最幸福的時刻，然而1歲女嬰張詩茵（JOJO）自出生起患有黃疸病，已在瑪麗醫院留醫3個月，目前黃疸指數已升至400的嚴重水平，肝臟開始纖維化，需要換肝續命。不過JOJO的雙親經檢查後，被發現不適合捐肝，惟JOJO的病情已刻不容緩，她的父親張先生今晚（13日）在徬徨無助下，透過《香港01》懇求好心人願意捐肝，讓愛女得以渡過難關。他說︰「或者可以嘅話，幫手轉發都好，等多啲人知道，多謝你哋。」

車Cam｜屯門公路貨Van切線撞 鐵騎女倒地滾兩圈 網民斥罔顧人命

屯門公路前日（13日）發生交通意外，一輛印有多啦A夢公仔的電單車遭切線客貨車撞跌，鐵騎女倒地多處受傷。網上今日（15日）流傳事發時的車Cam影片，可見電單車一直沿屯門公路往屯門方向中線、隨車流前行，而涉事客貨車則由汀九橋支路轉入屯門公路左線。當駛出匯合線後，客貨車突然切線，逼向電單車。女鐵騎士未及反應，被客貨車右車身撞倒，連人帶車跌在快線，她繼而連滾兩圈，電單車則碎片四濺。幸駛至的私家車及時停下，未將她捲入車底。

大阪凌晨停電近4小時 24萬戶受影響 部份列車或暫停營運及延誤

日本放送協會（NHK）8月15日引述關西電力輸配電公司報道，15日凌晨4點剛過，大阪府大阪市大範圍和守口市部份地區發生停電，高峰期一度有24多萬戶家庭停電。當局經過大約4小時搶修後，電力陸續回復正常。

江西武功山景區漲水漂流艇翻側 夫妻被沖走1死1傷

8月11日，江西武功山景區有遊客玩漂流時水位突然上漲，漂流艇翻側後被沖走，一死一傷。

巨大棕熊凌晨「自己開門入旅館」 保安睡醒被嚇呆

誰能想像深夜熟睡到一半，睜開眼發現竟有一頭活生生的熊就在自己身旁？