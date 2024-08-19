家庭主婦扮律師樓職員　誘騙六旬婦約100萬　與洗黑錢男各囚27月

六旬婦前年收到訛稱銀行職員的電話，聲稱有低息貸款和高息存款，六旬婦表示感興趣後，一名自稱律師樓職員的女子親自到六旬婦家中探訪，並誘使她開出兩張合共約100萬元的支票。六旬婦後來向銀行查詢才知受騙。警方經調查後拘捕該一名家庭主婦及一名外賣員，兩人今(19日)在區域法院承認串謀詐騙和洗黑錢等4罪，控方並以案件猖獗為由要求就男被告所涉的洗黑錢罪額外加刑，法官准男被告加刑四分之一，又指詐騙計劃周密，判兩名被告同被監禁27個月。



兩名被告郭詠彤和梁政斌在區域法院認罪各囚27月。

兩名被告分別為被告郭詠彤（28歲，家庭主婦）和梁政斌（39歲，外賣員）。女被告承認兩項串謀詐騙罪，男被告則承認兩項洗黑錢罪。

郭親身到女事主家中收取支票

案情指，女事主的丈夫於2022年5月，收到一名自稱大新銀行男職員的電話，推銷低息貸款。女事主得表示有意借款，職員要求她提供保證金，並介紹郭給女事主認識，指郭是律師樓職員。郭翌月23日到女事主家中，叫事主開一張約29.2萬的支票，抬頭為男被告姓名。

事主事後再收到銀行高息存款推銷電話

同年6月28日，女事主再收到該銀行職員的電話，推銷高息存款，女事主表示感興趣。郭於7月6日再登門，叫女事主開出71萬元支票。郭其後把支票存入男被告的銀行戶口。事主其後向大新銀行查詢，始知受騙及報警。警方根據閉路電視片段，拘捕兩名被告。

督察胡諾軒呼籲市民若對來電有懷疑，可致電警方的防騙熱線查詢。(警方提供照片)

警方呼籲遇上懷疑致電防騙熱線

屯門警區重案組督察胡諾軒指，判刑反映案件的嚴重性，他又呼籲市民如果懷疑遇到騙案，可以打防騙易熱線18222查詢或者打999報案。他亦提醒市民不要因一時貪念或有搵快錢心態，去租、借或賣戶口給其他人。即使戶口持有人無實際操控戶口去收取贓款，同樣有機會觸犯「洗黑錢」罪，一經定罪，最高可判監禁14年，及罰款500萬元。

案件編號：DCCC 886/2023