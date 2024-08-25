蕭澤頤指「假冒客服」有升勢　市民遭索取資料要「停一停想一想」

本港騙案持續，今年首半年有逾1.9萬宗，警務處處長蕭澤頤指，假冒客服有上升趨勢，警方不停研究將宣傳「入到屋入到腦」，但凡任何人查問敏感個人資料，包括銀行賬戶、密碼等，都要「一定要停一停想一想」。



警務處處長蕭澤頤。（資料圖片/廖雁雄攝）

蕭澤頤接受新城電台《民生無小事》訪問表示，首半年的罪案數字為45,315宗，比去年同期上升了5.6%，其中罪案數字較高的為騙案，在首半年有19,897宗，比去年同期上升了6.2%；各類型的盜竊案有11,529宗，比去年同期上升了3.9%；第三位為刑事毀壞達2,421宗，僅該三類罪案已佔整體罪案約74%。

他指出，今年騙案上升6.2%即1,154宗，而僅假冒客服首半年便已上升了1,605宗，而7月再飆升1,111宗；騙徒會假扮不同平台職員，稱受害人有購買保險或於網上購物，可以取消或退款，表示有銀行職員可以幫助，其後同樣假冒的銀行職員便稱其銀行賬戶被凍結，故需受害人提供賬戶及密碼，可將其存款轉到另一戶口，故令受害人步入陷阱從而被騙取個人資料及金錢。

蕭澤頤指，警方不停研究如何進行宣傳可以「入到屋入到腦」，他表示不少受害人僅為一般小市民，他們遇到騙案時或會到處借錢，甚至到銀行及財務公司借錢去轉賬予騙徒，警方也瞭解到有個案受害人因上述原因欠債愧疚，從而選擇輕生。

他亦提醒市民，在今時今日騙案盛行的情況下，但凡任何人問及自己敏感的個人資料，包括銀行賬戶、密碼等，一定要停一停想一想，即使與對方認識亦要有所防備；另外，收到任何陌生網址連結亦不要按，以及若收到聲稱内地官員指其涉及刑事案件的電話，要即時收綫，今時今日個人資料在不同平台均有機會被取去，提醒大家要小心。