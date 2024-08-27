陰盛陽衰｜男女比例9:10　初婚中位數、121萬人從未結婚均3年新高

政府統計處周一（26日）公布最新人口調查，至2023年底本港約753萬人，當中約410萬人為女性、比男性多約70萬。在撇除外傭後，性別比率為每1,000名女性對908名男性，比例較2022年再少3人，差距為近3年最大。



新冠疫情去年初結束，結婚數目按年增加約59%至4.8萬宗。但初婚年齡中位數再延後到男性32.5歲、女性30.9歲，為近三年新高。不過在25至64歲人口中，有121萬人從未結婚，人數為近三年最多，未婚港男比港女多約2萬人。



政府統計處公布最新男女調查，至2023年底本港約753萬人，當中約410萬人為女性、約343萬人為男性。（資料圖片）

2023年人口約753萬 女性比男性多70萬

政府統計處公布最新香港女性及男性統計數字，至2023年底本港約753萬人，其中女性約410萬人，男性343萬人，相差約70萬人。在撇除外傭後，性別比率為908名男性，即每1,000名女性對908名男性，性別比率稍稍擴大，較去年911名男性少3人。

香港人口近三年持續「陰盛陽衰」，在2023年底，女性比男性多約70萬人。(政府統計處圖片)

香港醫療系統較完善，人均壽命較長。本港去年共有逾3.3萬名嬰兒出生，當中近1.6萬是女嬰、1.7萬是男嬰。出生時平均預期壽命也較去年有所增加，其中男性增加1.8年至82.5歲；女性則增加1.1年至87.9歲。

2023年有接近4.8萬宗婚姻數目，按年大增59%。（資料圖片）

新冠疫情結束 去年結婚宗數大增59%

值得可喜可賀是，去年有接近4.8萬宗婚姻數目，按年大增59%。粗結婚率、即每千人中，有13.9名男性及11.6名女性，均較前一年增加不少。數字反彈料與去年新冠疫情結束後社交距離措施取消，令因疫情押後結婚的情侶決定拉埋天窗。

結婚增加，相對本港去年離婚也變多，據統計處數字，去年粗離婚率、即每千人中，有2.38人離婚。

政府統計處公布最新男女調查，至2023年底本港約753萬人，當中約410萬人為女性、約343萬人為男性。（資料圖片 / 江智騫攝）

32%的25至64歲港男從未結婚

香港男女仍然出名遲婚，初婚年齡中位數進一步延後，男性由去年32.2歲增至32.5歲；女則30.7歲增至30.9歲，為過去三年最高，即大部份要30歲以後才「拉埋天窗」。

在25至64歲人口中，從未結婚人數持續上升。2021年有118.1萬人，到2022年增至118.7萬，去年增至121萬人。從未結婚女性為595,200人，佔25至64歲女性人口（222.7萬）的27%；而男性則有615,500人從未結婚，佔男性人口（193.3萬）的32%。

另外，首長級公務員方面，仍以男性主導，約有804人是男性，女561人多。