百萬保障詐騙｜WeChat短訊加「#」以便識別　官方發送名稱僅兩個

騙徒手法層出不窮，最近手機短訊便掀起微信百萬保障詐騙。警方7月錄得1,111宗「假冒客服」騙案，按月急增逾三成，損失金額2.05億元。當中有逾七成個案與假騰訊或微信有關。WeChat Pay HK公布，已參與通訊局的「短訊發送人登記制」，以後發送短訊會加上「#」號以便識別，並取消騙徒常用的發送人名稱，即WeChat及WeChatPayHK等。



騙案新聞大全．專頁｜騙案日日有、天天新 Whatsapp騙案、電話詐騙即時「報」

圖片左方為官方短訊，短訊頂部的發送人名稱加上「#」號。（WeChat圖片）

WeChat官方短訊將加上「#」號作識別

鑑於騙徒冒用騰訊及微信的名義行騙，WeChat Pay HK公布，為協助市民識別詐騙訊息，已參與通訊局的「短訊發送人登記制」，以後向數百萬名流動電話用戶發出短訊，會加上「#」號以便識別，並取消騙徒常用的發送人名稱。

WeChat Pay HK強調，絕不會主動透過電話及短訊等方式，索取用戶銀行卡帳戶及密碼等個人資料，更不會要求用戶轉帳。

上述全是假冒短訊。（WeChat圖片）

WeChat官方短訊發送人僅餘兩個名稱。（WeChat圖片）

官方短訊發送人僅兩個名稱

官方短訊發送人名稱︰



#WeChat

#WeChat Pay



已停用短訊發送人名稱︰



WeChat

wechatpayhk

WeChatPayHK



騙徒過去訛稱百萬保障／微保／騰訊保單／賬戶保障險等已到期，企圖騙取資料及金錢。（資料圖片／歐陽德浩攝）

近日騙案變種 發送釣魚訊息稱「微保」到期繳費

WeChat Pay HK又指，騙徒過去訛稱短訊或電話帳戶被凍結、或是百萬保障／微保／騰訊保單／賬戶保障險等已到期，企圖騙取資料及金錢。

而近日騙案再度變種，騙徒會假冒銀行、支付平台或保險公司，向市民發送釣魚訊息，聲稱「微信保險」或其他保險服務，即將到期需要繳費，否則將從戶口扣費，誘導市民點擊釣魚連結登入假客服平台，或回撥假客服電話取消服務，最後墮入騙徒陷阱。

WeChat製作及印刷5,000份反詐安全手冊，將通過「反詐騙協調中心」防騙宣傳車，在各大社區派發。（WeChat圖片）

製作及印刷5千份反詐安全手冊在社區派發

為提高市民防騙意識，WeChat已在App內，多次向用戶發送提示訊息，並已製作及印刷5,000份反詐安全手冊，將通過「反詐騙協調中心」防騙宣傳車，在各大社區派發。

WeChat Pay HK並提醒，若市民接到陌生可疑的短訊或電話，尤其涉及個人資料、帳戶或信用卡密碼、轉帳操作，必須保持警惕，及時向警方或官方尋求協助。

官方聯絡方式︰



警務處反詐騙協調中心「防騙易18222」熱線

WeChat Pay HK官方客服專線 3929 1666

WeChat幫助中心 https://help.wechat.com/

