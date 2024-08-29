百萬保障詐騙｜WeChat短訊加「#」以便識別 官方發送名稱僅兩個
騙徒手法層出不窮，最近手機短訊便掀起微信百萬保障詐騙。警方7月錄得1,111宗「假冒客服」騙案，按月急增逾三成，損失金額2.05億元。當中有逾七成個案與假騰訊或微信有關。WeChat Pay HK公布，已參與通訊局的「短訊發送人登記制」，以後發送短訊會加上「#」號以便識別，並取消騙徒常用的發送人名稱，即WeChat及WeChatPayHK等。
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WeChat官方短訊將加上「#」號作識別
鑑於騙徒冒用騰訊及微信的名義行騙，WeChat Pay HK公布，為協助市民識別詐騙訊息，已參與通訊局的「短訊發送人登記制」，以後向數百萬名流動電話用戶發出短訊，會加上「#」號以便識別，並取消騙徒常用的發送人名稱。
WeChat Pay HK強調，絕不會主動透過電話及短訊等方式，索取用戶銀行卡帳戶及密碼等個人資料，更不會要求用戶轉帳。
官方短訊發送人僅兩個名稱
官方短訊發送人名稱︰
#WeChat
#WeChat Pay
已停用短訊發送人名稱︰
WeChat
wechatpayhk
WeChatPayHK
近日騙案變種 發送釣魚訊息稱「微保」到期繳費
WeChat Pay HK又指，騙徒過去訛稱短訊或電話帳戶被凍結、或是百萬保障／微保／騰訊保單／賬戶保障險等已到期，企圖騙取資料及金錢。
而近日騙案再度變種，騙徒會假冒銀行、支付平台或保險公司，向市民發送釣魚訊息，聲稱「微信保險」或其他保險服務，即將到期需要繳費，否則將從戶口扣費，誘導市民點擊釣魚連結登入假客服平台，或回撥假客服電話取消服務，最後墮入騙徒陷阱。
製作及印刷5千份反詐安全手冊在社區派發
為提高市民防騙意識，WeChat已在App內，多次向用戶發送提示訊息，並已製作及印刷5,000份反詐安全手冊，將通過「反詐騙協調中心」防騙宣傳車，在各大社區派發。
WeChat Pay HK並提醒，若市民接到陌生可疑的短訊或電話，尤其涉及個人資料、帳戶或信用卡密碼、轉帳操作，必須保持警惕，及時向警方或官方尋求協助。
官方聯絡方式︰
警務處反詐騙協調中心「防騙易18222」熱線
WeChat Pay HK官方客服專線 3929 1666
WeChat幫助中心 https://help.wechat.com/