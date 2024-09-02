前高等法院原訟法庭法官湯寶臣逝世　張舉能致哀

前高等法院原訟法庭法官湯寶臣逝世，終審法院首席法官張舉能今日（2日）指，湯官是傑出的刑事案件法官，對其逝世表示深切哀痛，代表司法機構，向其家人致以最深切的慰問。



前高等法院原訟法庭法官湯寶臣逝世，終審法院首席法官張舉能今日（2日）指，對方是傑出的刑事案件法官，對其逝世表示深切哀痛。（資料圖片 / 羅君豪攝）

前高等法院原訟法庭法官湯寶臣，1955年生於香港，1985年於香港大學取得法律學士學位及法律專業證書，同年於香港獲大律師資格並一直私人執業。

至1990年，湯寶臣獲司法機構委任為暫委裁判官，其後一年成為裁判官，1997年晉升為主任裁判官，並於1998年獲委任為總裁判官。他於2000年獲委任為高等法院原訟法庭法官，至2017年獲頒授銀紫荊星章。

湯寶臣也曾經出任監管下釋囚委員會的主席，以及長期監禁刑罰覆核委員會的副主席，也曾為香港法律改革委員會轄下的陪審團小組委員會成員，以及香港善導會主席。

湯寶臣曾任香港善導會主席。（善導會）

終審法院首席法官張舉能指，湯寶臣是一名傑出的刑事案件法官，並為資深的高等法院原訟法庭刑事案件排期法官多年，對其逝世表示深切哀痛，代表司法機構，向其家人致以最深切的慰問。