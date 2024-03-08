鳥山明逝世｜《龍珠》見證日漫在港由盜版走向正版　銷量香港最高

日本漫畫家鳥山明（Akira Toriyama）本月1日離世，終年68歲。他筆下的人氣漫畫《龍珠》紅遍1980年代，當時所謂「海盜版」盜版複印漫畫追貼日本出版。本港漫畫出版社「文化傳信」當年率先與日本出版社洽購正版版權，除了引入《叮噹》（後稱為《哆啦A夢》，另一就是《龍珠》，終結盜版漫畫出版，而《龍珠》銷量更突破20多萬本，為香港最高銷量的漫畫。



日本漫畫在1970、80年代在香港興起，最早出現的是刊載在《兒童樂園》裏的彩色《叮噹》（即《哆啦A夢》），80年代《機動戰士高達》掀起巨大風潮，於是不斷有新日本漫畫在港出版，不過幾乎都是盜版，複印日本漫畫周刊內容，由本港出版社翻譯出版，稱為「海盜版」，印刷有點粗糙，但勝在十分貼近日本出版，有分單行本及結集版，是當時不少年輕人的讀物。

《龍珠》在八、九十年代紅遍香港。文化傳信其後在港推出正版，銷量香港最高。(洪業銘攝)

《IQ博士》、《城市獵人》、《北斗之拳》、《聖鬥士星矢》、《龍珠》、《亂馬1/2》等一一成了不少讀者追看的漫畫。由於都是盜版，有時更有多於一間出版社出版同一套日本漫畫。

在1992年至1997年間，全港漫畫店遍地開花，香港各區漫畫店一度合共多達300間，售賣新書及有租書服務。旺角信和中心高峰期約十間，吸引不少年輕人前來買最新的漫畫，令信和開始旺盛，同時帶動年輕族群相關產業，包括日本雜誌公司、唱片舖及手版模型等，令信和成為當年年輕人潮流指標。

1991年香港漫畫市場出現一個影響深遠的巨變，因為日本出版社正式授權港、台出版商出書。香港著名漫畫家黃玉郎旗下的出版集團玉郎集團、即今文化傳信，是香港第一間與日本出版社洽購版權，推出正版日本漫畫的出版社，早於1980年代已取得藤子．F．不二雄的《叮噹》（即《哆啦A夢》）及的鳥山明《龍珠》正式授權，逐漸取締盜版日本漫畫。

文化傳信在網頁介紹，《龍珠》銷量更突破20多萬本，為香港最高銷量的漫畫。當時一般一本賣25元至30元，是不少七十後、八十後的讀物。自1993年至2008年間，文化傳信出版了香港首本經日本集英社正式授權的週刊少年漫畫雜誌《EX-am》，曾連載過《龍珠Z》，也有出版鳥山明親自參與原案製作的《龍珠超》漫畫版。