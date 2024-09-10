今日新聞8分鐘｜少女打風後坐無邊際露台｜地盤疑吊臂折斷 5人傷

九龍華仁書院工程物料供應商疑被判頭欠$53萬 抱B危站天台被勸服

今日（10日）上午8時許，警方接報一名女子抱住兩個月大的嬰兒，在油麻地窩打老道九龍華仁書院的天台危險位置。消防接報到場開氣墊戒備，並進行遊說。至9時20分左右，女子態度軟化，返回安全位置，隨後送院檢查。

內地團土瓜灣參觀鐘錶舖時多人屙嘔 昨晚曾食龍蝦 疑食物中毒

今日（10日）中午12時33分，警方接獲報案指，土瓜灣九龍城道飛達工商業中心有多人懷疑食物中毒，出現屙嘔症狀。消防處出動超過10架救護車，又派出流動傷者治療車到場，經救護員即場檢查及分流後，共11名男女由救護車和流動醫療車送到伊利沙伯醫院治理。

上環歌賦街奪命火｜火場曝光 鐵閘木門熏黑 全屋傢具盡毀

上環歌賦街昨日（9日）晚上發生奪命火警，一名86歲老婦身亡。今日記者到現場了解情況，只見起火單位嚴重焚毀，傢私雜物均告燒爛，同層的其他住戶也疏散離開，暫時沒有回家。

落馬洲地盤疑吊臂折斷 5工人受傷 有人一度被重物壓住

落馬洲發生工業意外。今午（10日）約3時18分，落馬洲路近下灣村附近一個地盤，據報有數名工人被重物壓傷。從讀者提供的照片及影片見到，現場有一個吊臂折斷，其上半部分壓於一座興建中建築物的頂部。

颱風摩羯｜少女淡定坐18樓無邊際露台照爆紅 當事人講述驚險一刻

颱風摩羯9月6日先後在海南文昌市、廣東徐聞縣登陸，在當地釀成災情，不少樓宇的外牆受損嚴重，更有露台的玻璃被風捲走，但在社交平台上，一張「颱風摩羯過後最鬆弛照片」卻意外爆紅，只見一名少女淡定坐在無邊框的露台上休息，引起不少網民感嘆「海南人民的樂觀積極真的太牛了，只要人沒事就好」。

深圳商場扶手電梯｢飛起來了差點吃人｣ 突傳巨響 客服：發生故障

內媒《南方都市報》報道，在9月7日，有網友發布影片稱，在深圳南山區的寶能環球匯西麗店，有一層的扶手電梯「差點吃人了」。8日，該商場客服人員稱，當時扶手電梯發生故障，但無人受傷，目前正在維修。

車cam直擊︱薄扶林道女子衝過馬路 遭私家車撞飛拋起凌空打觔斗

港島西區薄扶林道發生驚險車禍。網上瘋傳一段車cam片段，可見今（9日）午約5時52分，一名女子於薄扶林道近心光學校外衝過馬路，遭一輛駛至私家車撞飛拋起，再凌空打觔斗墮地；其一隻鞋亦飛脫，跌於馬路中央。

iPhone 16｜先達手機店主料「沙漠色」刺激銷情 惟難掀炒賣熱潮

蘋果公司今日本港凌晨時間，在美國加州舉行秋季發佈會，展示新一代iPhone16的重點功能。距離正式開售尚有10天，記者早上到旺角先達廣場視察，部份店鋪指暫未接獲iPhone16訂單。有檔主預計，今年新增「沙漠色鈦金屬」新色或可刺激銷情，整體銷量不會大跌，「總有一班人唔介意畀多少少錢換部新機嘅」，不過炒賣熱潮或不如往昔，主因是內地客對iPhone手機需求減少。

大熊貓盈盈BB｜細佬瞓到擘大口 家姐仰睡裝作超人射「十字死光」

熊貓日睡至少10小時，相信不少港人都會羨慕。海洋公園今日（9日）再發布大熊貓盈盈的一對龍鳳胎BB的最新相片，四張都是家姐及細佬睡覺的相片，除了見到細佬「瞓到擘大口」，其中一張相片還見到仰睡的家姐露出肚仔，雙手還做出跟超人「十字死光」甚為相似的動作，難怪帖文都提出疑問：「唔知BB會唔會發夢呢……如果會，到底你哋發緊咩夢呀？」