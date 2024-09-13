伊院醫療事件｜英國曾發安全警示　指儀器冷卻劑不足或致停放X光

醫管局昨（12日）公布一名患有小腦動靜脈畸形的66歲男病人在伊利沙伯醫院進行栓塞治療手術期間，因血管造影機異常，手術因而停止。其後醫生再透過血管造影機掃描他腦內血管，發現有生物膠水在其腦內其他血管，其小腦血管亦有出血情況，目前在加護病房留醫，情況危殆。



事件涉及的醫療儀器為Artis Zee Biplane，翻查衞生署網站，英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）今年4月曾發出安全警示，指包括涉事儀器在內的多Artis系統儀器，冷卻劑液位降至一定水平時，或未能充分冷卻X光線管，從再導致無法正常顯示X光。不過，當局昨晚相關公布未提及該警示，《香港01》正就事件向醫管局及生產商查詢。



一名患有小腦動靜脈畸形的66歲男病人本月9日在伊利沙伯醫院進行栓塞治療手術期間，血管造影機的屏幕出現異常，手術因此停止。（資料圖片）

據衞生署公布，相關的醫療儀器名為Artis Zee Biplane，用於醫療程序時提供Ｘ光造影，屬於「醫療儀器行政管理制度」表列第III級一般醫療儀器，製造商為Siemens Healthcare GmbH。

翻查衞生署網站，今年4月初英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）首發出安全警示，指Siemens Healthcare GmbH生產的Artis系統出現安全問題，涉及產品包括今次涉事的Artis Zee Biplane。

Artis Zee Biplane。（siemens-healthineers網站）

據警示指，若儀器冷卻系統的冷卻劑液位，低於一定水平，其或無法充分冷卻X光線管，Artis系統會顯示線管過熱，須停止，數分鐘後便會影響儀器發放X光片。

生產商報告則指出，該問題是透過定期觀察發現，是因管式冷卻裝置冷卻劑缺失，並隨時間推移發生。生產商建議使用者應每三個月檢查一次冷卻裝置並在必要時加水，若缺少冷卻劑，應通知維修人員等。

生產商也提醒使用者須檢查冷卻情況，其服務部門也會在定期維護後檢查相關水位，冷卻情況也是定期檢查的一部份。

醫管局。（資料圖片／羅君豪攝）

不過，醫管局及衞生署公布，均未有交代今次事件是否與相關安全警示提及的情況有關。《香港01》正向醫管局及生產商查詢。

據衞生署提供資料，涉事醫療儀器自2011年4月起安裝在伊利沙伯醫院，並由製造商進行定期維修保養，最近一次維修檢查在2024年7月24日，未發現異常情況。事件發生後，本地負責人已於9月10日進行實地調查，並從系統中取得操作紀錄，以發送予海外製造商作進一步調查，以找出事件的成因。