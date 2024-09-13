中秋｜昂坪市集掛滿過百幅兒童繪畫花燈　即日起來回纜車門票75折

中秋節將至，昂坪360今日（13日）公布，將在9月14日至10月20日，在昂坪市集展出「童悠共賞 花燈照昂坪」中秋節藝術企劃，當中便包括由葛民輝設計的嫦娥玉兔中秋打卡裝置，以及114幅兒童繪畫作品製成的方型花燈等。而昂坪市集的涼亭並提供燈謎遊戲，符合指定條件，便可贏取豐富禮品。



此外，為迎接中秋節及十一黃金周假期，昂坪360由即日起至今年9月30日，推出75折來回纜車門票優惠，即成人購買來回標準車廂門票，僅索價203元。



昂坪360今日公布，中秋及國慶節期間的9月14日至10月20日，將結合藝術與慈善，在昂坪市集展出「童悠共賞 花燈照昂坪」中秋節藝術企劃。

盞鬼嫦娥玉兔中秋打卡裝置由葛民輝設計

其中由藝人葛民輝設計的盞鬼嫦娥玉兔中秋打卡裝置，以中秋傳統民間故事為靈感，結合其自家設計角色「HEROIC KOGIANT」，創作出巨型珠圓玉潤版嫦娥，以及型格冷酷玉兔，旁邊並配有花燈、彩雲及滿月作為點綴。

114幅兒童繪畫作品被製成方型花燈

享樂行慈善基金會及保良局合辦、昂坪360贊助的「童悠共享 幼兒繪畫比賽」，共收獲520幅作品，當中114幅入圍作品被製成方型花燈，屆時在昂坪市集涼亭高掛。

參加燈謎遊戲可贏取針織小袋等豐富獎品

而涼亭內的木製花燈懸掛滿燈謎，只要持有即日來回纜車門票，於9月14日至10月7日期間，在東涌纜車售票處或360旅遊資訊中心，換領燈謎遊戲卡參加挑戰，猜中3題或以上，便可到360旅遊資訊中心抽獎，贏取斜揹針織小袋、行李掛牌、手機斜揹繩等禮品。

昂坪360中秋節活動詳情。（資料圖片）

昂坪360由即日起至今年9月30日，推出75折來回纜車門票優惠。（昂坪360提供）

推出75折來回纜車門票 標準車廂低至$203

此外，為迎接中秋節及十一黃金周假期，昂坪360由即日起至今年9月30日，推出75折來回纜車門票優惠，即成人購買來回標準車廂門票，僅索價203元。不過旅客必須在到訪前一日到官網預訂，而優惠門票使用日期至今年12月20日。