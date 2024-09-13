中秋｜昂坪市集掛滿過百幅兒童繪畫花燈 即日起來回纜車門票75折
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
中秋節將至，昂坪360今日（13日）公布，將在9月14日至10月20日，在昂坪市集展出「童悠共賞 花燈照昂坪」中秋節藝術企劃，當中便包括由葛民輝設計的嫦娥玉兔中秋打卡裝置，以及114幅兒童繪畫作品製成的方型花燈等。而昂坪市集的涼亭並提供燈謎遊戲，符合指定條件，便可贏取豐富禮品。
此外，為迎接中秋節及十一黃金周假期，昂坪360由即日起至今年9月30日，推出75折來回纜車門票優惠，即成人購買來回標準車廂門票，僅索價203元。
昂坪360今日公布，中秋及國慶節期間的9月14日至10月20日，將結合藝術與慈善，在昂坪市集展出「童悠共賞 花燈照昂坪」中秋節藝術企劃。
盞鬼嫦娥玉兔中秋打卡裝置由葛民輝設計
其中由藝人葛民輝設計的盞鬼嫦娥玉兔中秋打卡裝置，以中秋傳統民間故事為靈感，結合其自家設計角色「HEROIC KOGIANT」，創作出巨型珠圓玉潤版嫦娥，以及型格冷酷玉兔，旁邊並配有花燈、彩雲及滿月作為點綴。
114幅兒童繪畫作品被製成方型花燈
享樂行慈善基金會及保良局合辦、昂坪360贊助的「童悠共享 幼兒繪畫比賽」，共收獲520幅作品，當中114幅入圍作品被製成方型花燈，屆時在昂坪市集涼亭高掛。
參加燈謎遊戲可贏取針織小袋等豐富獎品
而涼亭內的木製花燈懸掛滿燈謎，只要持有即日來回纜車門票，於9月14日至10月7日期間，在東涌纜車售票處或360旅遊資訊中心，換領燈謎遊戲卡參加挑戰，猜中3題或以上，便可到360旅遊資訊中心抽獎，贏取斜揹針織小袋、行李掛牌、手機斜揹繩等禮品。
推出75折來回纜車門票 標準車廂低至$203
此外，為迎接中秋節及十一黃金周假期，昂坪360由即日起至今年9月30日，推出75折來回纜車門票優惠，即成人購買來回標準車廂門票，僅索價203元。不過旅客必須在到訪前一日到官網預訂，而優惠門票使用日期至今年12月20日。
中秋節｜交通安排一覽 天星小輪、新渡輪等因應乘客需求加強服務港鐵中秋及翌日各加一對來往北京和上海臥鋪列車 車票今起發售中秋節｜維園彩燈會旋轉月亮寓意團圓 城寨主題設巨型叉燒飯中秋六合彩金多寶｜9.17攪珠一注獨中獲8000萬 即睇四大幸運號碼