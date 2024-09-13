中秋節｜交通安排一文看清　九巴延長10路線服務時間、增通宵線

中秋節將至，運輸署今日（13日）公布，為配合中秋節慶活動，下周一至周三（16至18日）期間，港島及新界多區封路及交通改道，同時實施特別交通及運輸安排。其中，中秋節當日（17日）港鐵路線通宵行駛；電車延長服務至翌日凌晨1時；天星小輪、新渡輪及港九小輪因應乘客需求加強服務等。



為配合大坑火龍盛會活動，運輸署實施封路及交通改道措施。（資料圖片）

1、改道

運輸署公布中秋節特別交通安排。為配合大坑火龍盛會活動，下周一至周三（16至18日）期間，大坑一帶實施封路及交通改道措施。

而本港多個地方將於下周二及周三（17日及18日）實施封路及交通改道，部份泊車位、的士站及公共小巴站，亦會暫停使用。

港島區︰銅鑼灣、山頂、香港仔、薄扶林、淺水灣及石澳；

新界區︰屯門、荃灣及馬鞍山。



港鐵路線通宵行駛。（資料圖片／黃浩謙攝）

2、公共交通服務調整

港鐵及輕鐵



．港鐵路線通宵行駛，並由下午3時起加強服務。機場快線、迪士尼線及東鐵線往返羅湖及落馬洲站除外；

．7條輕鐵路線會通宵行駛；

電車延長服務至翌日凌晨1時。（資料圖片）

電車



．電車延長服務至翌日凌晨1時，因應乘客需求情況加強服務；

九巴



九巴將在9月17及18日加強巴士服務，調整逾百條路線的繁忙時間班次，及延長10條路線的服務時間。

延長服務的10條路線：52X、75K、81K、83K、282、283、284、285、288及299X

另外，九巴9月18日凌晨開設及調整四條通宵路線服務，包括N368、N64P、N272、N276

其他



另有10條專線小巴路線會延長服務時間；天星小輪、新渡輪及港九小輪，會因應乘客需求情況加強渡輪服務。

天星小輪因應乘客需求情況加強渡輪服務。（資料圖片／林靄怡攝）

運輸署指，特別交通及運輸安排詳情，可瀏覽運輸署網頁（按此）、香港出行易App，或參閱公共運輸營辦商所發出的乘客通告。