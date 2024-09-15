今日新聞8分鐘｜大嶼山奪命旅巴撞單車｜水溝蓋突裂下陷 泰婦受傷

北角炮台山道爆鹹水管 噴出逾1米高水柱 行車受阻

今（15日）晨9時許，北角炮台山道2號馬路位置有水管爆裂，噴出逾1米高水柱，受影響範圍近8米，水勢影響落山方向2條行車線。水務署預計在今日傍晚完成相關更換工作後恢復炮台山一帶局部受影響的沖廁水供應，並重開受影響的炮台山道行車線。

荃灣電單車遇截查拒停下 繼續狂飆終失事 警檢毒品拘鐵騎士

荃灣發現懷疑「毒品快餐車」。消息稱，今日（15日）凌晨4時許，交通警在區內懷疑一輛電單車正被通緝，於是示意停下，但電單車繼續行駛沒有停車，在德士古道88號一幢工業大廈對開失事，警員尾隨到場調查，發現車內藏有懷疑毒品，數量和種類有待調查，隨即拘捕涉案鐵騎士，同時通知緝毒犬到場協助調查，隨後將涉案男子帶返警署，以作進一步調查。

新蒲崗小巴鏟上行人路撼更亭撞男子 司機同受傷

新蒲崗發生交通意外，今日（15日）下午2時18分，康強街15號一輛小巴疑失控鏟上行人路，先撞上一架停泊上址並沒載客的小巴，再撼向更亭，傷及一名姓黃（63歲）的男子。救護車趕抵現場，警方在場事故起因。

大嶼山奪命車禍｜羗山道內地單車女遭旅遊巴輾過 頭重創當場身亡

大嶼山發生致命交通意外。今日（15日）下午約3時，據報一輛單車沿羗山道行駛時，途至南大嶼郊野公園附近、近成輝果園時，遭一輛旅遊巴撞倒。救援人員接報趕抵，尋獲一名年約31歲女傷者，她當場被證實死亡。

驚！水溝蓋突爆裂下陷 泰婦連人帶椅墮溝受傷 事發一刻影片瘋傳

泰國有段令人驚嚇的影片瘋傳，有女子在市場內，打算坐在排水溝混凝土蓋上的椅子時，渠蓋突然下陷，她冷不防連人帶椅墮進水溝之中，其他途人發現報警將她救起。事主左臂受傷，事後呼籲當局要盡快修繕，否則有孩子掉進去可能會被急流沖走，後果嚴重。

官媒批美誠月餅有名無實：香港月餅香港買不到 讓人詫異費解

深陷輿論風波的「瘋狂小楊哥」及其旗下各大主播直播間近期均在售一款名為「美誠」的月餅，直播間宣稱該品牌是來自香港的高端品牌，連藝人曾志偉也曾現身小楊哥該款月餅的帶貨直播間。但內媒卻發現，美誠月餅在香港既沒有線下也沒有線上門店，質疑是「假香港品牌」。官媒人民網發表評論批評美誠月餅「有其名而無其實」，又稱主播帶貨時，一旦突破底線、挑戰法律，就難逃法律規束。

內地1元月餅爆紅多網店銷量破10萬 網民憂食安問題：大家敢買嗎

中秋節臨近，相信不少人已準備好月餅在佳節當日享用。近期，內地電商平台上一種售價僅為1元（人民幣，下同）的月餅爆紅，多間網店的銷量超過10萬，但不少網民認為價格過於低廉，質疑「1塊錢的真的安全嗎」、「這種月餅敢買嗎」。

調查｜基層對施政滿意度連跌兩年 建築工友斥外勞「搶飯碗」

行政長官李家超即將公布新一份《施政報告》，香港社區組織協會調查顯示，基層市民對政府對施政表現滿意程度連續兩年下跌，當中評價最差的一項為「增加就業機會」，認為輸入外勞成為問題癥結。有工友質疑，僱主聘本地人滿足申請輸入外勞要求，當開工時卻優先安排外勞上班，令本地工「無工開」；亦有工友慨嘆，要減薪才能與外勞「競爭」，他指「一個香港人打三個外勞」，惟僱主為降低成本而選擇用外勞。

北上｜周六北上港人34萬 內地中秋節三日連假 率先7.8萬南下客

港人持續北上，入境處數字顯示，昨日（15日）有34萬港人北上，按周上升一成。內地今日開始中秋節三日連假（15至17日），昨日率先有7.8萬內地訪客來港，按周上升3.7%。

天文台料低壓系統較大機會橫過南海中北部 中秋節晚上局部有雷暴

天文台今日（15日）預報指，位於呂宋附近的廣闊低壓區會在未來一兩日的中秋節期間逐漸發展，隨後有較大機會向西移動，橫過南海中北部，但其路徑及發展仍有變數。另外，近日要到華東的市民留留意，天文台預測颱風貝碧嘉會今日橫過東海並逐漸靠近華東沿岸，周一（16日）在上海至寧波一帶登陸。周二（17日）中秋節天氣方面，天文台九天天氣預報料大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱，稍後（晚上）局部地區有雷暴，吹東至東北風3至4級，稍後離岸間中5級。