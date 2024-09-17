床蝨｜殺入葵涌醫院病房　共10張病床有床蝨　4名男病人疑被叮咬

床蝨殺入公立醫院！醫管局今晚（17日）公布，葵涌醫院昨早（16日）接獲男病人皮膚痕癢的報告，經調查後發現，共有4名男病人懷疑被床蝨叮咬，10張病床及一個已封閉的暖氣槽發現有床蝨。院方已在昨日安排滅蟲承辦商到病房處理，又通知食環署安排滅蟲專家，並向4名病人提供適切的治療，以及採取一系列防床蝨措施。



床蝨殺入葵涌醫院。（資料圖片／鄭子峰攝）

已封閉的暖氣槽及10張病床有床蝨

醫管局公布，葵涌醫院昨早接獲續護病房一名男病人皮膚痕癢的報告，職員隨即安排身體檢查，懷疑病人被床蝨叮咬，並在其病床上發現床蝨。其後職員檢查病房其他範圍及病人的被服，結果再發現床蝨，分別是一個已封閉的暖氣槽，以及另外9張病床。同時職員並發現3名男病人，亦懷疑被床蝨叮咬。

昨日安排滅蟲承辦商處理 通知食環署安排專家

葵涌醫院表示極度關注事件，昨日已安排專業滅蟲承辦商到病房處理床蝨，調查床蝨繁殖的源頭，並通知食物環境衞生署安排滅蟲專家，於今日到病房視察及提供滅蟲意見。

共4名男病人被床蝨叮咬。（視覺中國）

正向受影響病人提供適切治療

葵涌醫院強調，會繼續密切監察相關情況，透過早期事故通報系統，向醫管局總辦事處通報事件。院方正為病人進行接觸調查，提供防治床蝨指引，並向4名病人提供適切的治療，採取多項措施加強保障，防止床蝨傳播，當中包括︰

．在有關病房進行滅蟲、深層清潔及持續環境監察；



．為有關病人進行皮膚監測，並將病人的個人物品放置於密封膠袋內隔離，直至確定沒有床蝨；



．更換涉事病房的被服，進行深層徹底消毒；



．所有受影響的床褥及枕頭經妥善處理後棄置。

