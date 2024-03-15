日本東京爆床蝨危機　港鐵提高警覺　重點加強非金屬座位防蟲工作

繼去年底南韓被床蝨（臭蟲）入侵肆虐，日本媒體近日報道當地遭床蝨（超級臭蟲）攻陷，甚至有民眾在東京地鐵座位目睹床蝨蹤影。香港的港鐵今日（15日）表示，一直關注本地及海外與列車清潔衞生相關的情況，有見近日海外又再出現床蝨問題，團隊會提高警覺，繼續嚴格執行已加強的防蟲工作，重點之一是非金屬座位。



港鐵稱，有關工作包括定期為機場快綫列車、高鐵列車（港鐵動感號）、迪士尼綫列車及東鐵綫列車頭等車卡，進行高溫深層清潔及防治蟲蝨工作。若發現列車有異常情況，我們會安排列車回廠檢查及清潔。



日本近日掀起床蝨恐慌，東京、大阪及神奈川等地遭到床蝨入侵，當地居民及旅客在電車、酒店、住宅及行李箱等，均發現床蝨蹤影。港鐵稱，除了每晚進行恆常的列車檢查及清潔工作外，亦會定期進行滅蟲及深層清潔工作，而有見近日海外又再出現床蝨問題，團隊會提高警覺，繼續嚴格執行已加強的防蟲工作，而重點之一是非金屬座位。

有關工作包括定期為機場快綫列車、高鐵列車（港鐵動感號）、迪士尼綫列車及東鐵綫列車頭等車卡，進行高溫深層清潔及防治蟲蝨工作。若發現列車有異常情況，我們會安排列車回廠檢查及清潔。

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環境局今與港鐵、機管局及酒店業界開會

此外，環境及生態局今日就外防輸入蝨患與機場管理局、港鐵、酒店業界及旅遊事務署代表和相關政府部門召開會議，檢視最新情況及聯同業界繼續實行有效預防蝨患輸入的措施。

副局長黃淑嫻聽取與會者關於機場、機場快線、郵輪碼頭及酒店採取的防控蝨患輸入香港的措施。在會議上，食物環境衞生署（食環署）及衞生署衞生防護中心港口衞生科代表就預防木蝨輸入分享技術意見。

港府提醒市民外遊注意木蝨有否依附行李及隨身物品

黃淑嫻稱，港府聯同業界會繼續密切留意事態發展，並與前線機構及業界保持密切溝通，包括食環署稍後會與防治蟲鼠業界聯繫，以提供技術支援，並協調各界㩦手預防蝨患輸入本港。港府亦提醒市民外遊時應徹底檢查酒店房間，注意木蝨有否依附行李及隨身物品，並在回家後給行李和衣服消毒，以避免將木蝨帶回家中。