內地警有以長叉制服持刀者　議員指港可研配不同裝備　按情勢採用

北角日前發生槍擊案，一名家暴案男子中槍身亡。警務處處長蕭澤頤今日（19日）表示，持刀男子當時衝向警員，警員須在電光火石間作出制止，強調是作出專業果斷反應。外界關注警隊是否需要增加裝備應對不同場合，立法會保安事務委員會主席陳克勤認為，任何裝備都可研究，包括長叉抓捕器、繩網槍等，可考慮是否便利隨身攜帶；曾保安局局長黎棟國認為，執法裝備五花八門，最重要是警員日常有足夠訓練，能夠在不同環境作出不同判斷，以保障市民安全。



內地警隊有採用長叉抓捕器，制服持刀疑犯。（互聯網）

內地警隊有採用長叉抓捕器，制服持刀疑犯。（互聯網）

立法會保安事務委員會主席、民建聯議員陳克勤稱，警員到達現場才知悉最準確的實際情況，要依靠警員本身經驗及專業作出判斷，才可在千鈞一髮之際，瞬間利用手上的裝備保護自己及他人。

陳克勤：須考慮是否易隨身攜帶

對於是否可選擇非致命性武器制服相關人士。陳克勤稱，每次事件都要視乎警員身上的裝備，以及依靠警員當下的反應；如情況危急，警員或無時間呼叫增援，亦無時間由車上或增援的同僚手中索取其他裝備，就需優先趕往現場。

被問及日後可否考慮購買其他類型裝備，以減少同類事件發生。陳克勤稱任何裝備都可研究，譬如長叉抓捕器、繩網槍、電擊槍等，但都需考慮是否可易於隨身攜帶、警員所需的訓練時長、以及是否有持續的供應等。

民建聯立法會議員陳克勤。（廖雁雄攝）

黎棟國：最重要是警員有足夠訓練反應及判斷

前保安局局長、立法會保安事務委員會委會、新民黨議員黎棟國表示，現時衝鋒車上配備多種裝備，有鐵甲威龍、防刺背心、防彈背心、胡椒噴霧、警棍等等，足夠警員處理不同場合案件，而外國在制服疑犯時，會採用繩網槍，發射繩網將疑犯包裏，亦會使用電槍控制犯人。

黎棟國指出，執法裝備五花八門，最重要是警員日常有足夠訓練，在模擬情景下作出適合的反應及判斷。他指，每宗案件的情勢不同，如果有人在天台揮刀企跳，沒有其他人牽涉在內，按現場環境可以安排談判專家游說「慢慢傾」；但如果案發在單位內，涉及其他市民，「根本無乜位走，受環境控制，就依靠警員日常的訓練及反應」。

前保安局局長黎棟國。(盧翊銘攝)

警務處處長蕭澤頤今日會見傳媒時表示，就警員使用槍械，警隊內部有嚴謹使用槍械及不同武力的守則，警員亦有定期訓練，包括不同情況下，是否需要使用槍械。他指出，案發當日死者手持鉸剪和菜刀，警員曾重複警告，希望對方冷靜放下武器，惟在電光火石之間，死者突然間衝向同事，最近距離1.5米，警員採取專業反應制止。