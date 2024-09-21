iPhone 16｜銀行周末僅開半日 有ATM入數機疑被放機賣家入爆錢箱
撰文：歐陽德浩 吳綽詩
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蘋果iPhone 16系列周五（20日）正式開售，掀起一陣炒賣熱潮，旺角先達廣場重現放機人龍。現機放售一般現金交收，適逢今日（21日）銀行只營業半日，有網民聲稱先達廣場所在的旺角區，有銀行入數機被「入爆晒」，如有滙豐銀行櫃員機，便顯示服務暫停，所有現金存款箱已滿。《香港01》巡視發現，有恒生銀行櫃員機顯示現金存款服務暫停，但大部份銀行的櫃員機如常服務。
▼2024.09.20 蘋果iPhone 16系列正式開售首日▼
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有網民稱旺角的銀行櫃員機被炒家「入爆晒」
蘋果iPhone 16系列開售翌日，適逢周六各銀行只營業半日，即各炒家在現金交收後，不能夠到銀行排隊存款。有網民今午在社交平台稱，由於iPhone16系列開售，導致旺角的銀行櫃員機被炒家「入爆晒」，其中滙豐銀行櫃員機便顯示服務暫停，所有現金存款箱已滿。
傍晚時份恒生銀行一部ATM機已暫停存款
《香港01》記者傍晚時分，分別到先達廣場一帶的銀行櫃員機觀察，發現恒生銀行其中一部櫃員機，亦顯示現金存款服務暫停。至於滙豐銀行及渣打銀行的櫃員機，則如常服務，或銀行已安排解款員在下午清機。
部份銀行ATM機最多可存2000張鈔票
翻查資料，部份銀行櫃員機的存款箱，最高容量為2,000張鈔票，若以港元面額最高的1,000元計算，即每個存款箱可容納200萬元。
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