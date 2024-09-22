今日新聞8分鐘｜北角開槍案遺孀抗議｜紅van急開落車乘客墮地頭傷

黃大仙師寶誕．無人機｜延誤一小時終取消 民政事務總署要求解釋

嗇色園原定昨晚（21日）8時半在灣仔海濱舉行的「黃大仙寶誕 紫氣龍騰耀香江」無人機匯演，惟主辦方在原定演出時間約一小時後、即晚上約9時半宣布因日間長期天雨、無人機接收「GPS訊號不穩」未能起飛，活動終要取消。有份合辦的民政事務總署事後表示，在表演出現延誤期間，黃大仙民政處已迅速多次向主辦單位表明必須盡快解決問題，並需及時宣布會否繼續，並已要求主辦單位詳細解釋原因及考慮會否另擇日期舉辦這演出活動。

寶蓮寺棄狗｜大妹尋回！ 毛守：精神尚可 惟有心絲蟲需食藥

大嶼山寶蓮禪寺棄狗案再傳好消息！繼其中一隻被棄的唐狗「細妹」於本月11日尋回後，另一隻被遺棄的「大妹」亦於今日（21日）尋回。關注事件的「毛守救援」創辦人Kent今晚接受《香港01》電話訪問，確認尋獲「大妹」的消息。Kent表示「大妹」被接到毛守後，表現鎮定且尚算精神，惟經獸醫檢查發現患有心絲蟲，要食藥治療。Kent又指，尋獲「大妹」後已通知警方，警方安排將牠再送交愛護動物協會，其後有寶蓮禪寺的人員到場探望，確認「大妹」身份，相信人員之後已將「大妹」帶回寶蓮禪寺。

柴灣客貨車失控撞欄翻側 部份欄杆飛彈行人路 男司機受傷

今日（22日）上午9時04分，客貨車沿東區走廊往柴灣方向行駛，駛至近永泰道花園時，左轉入支路往盛泰道，其間懷疑因天雨路滑失控撞欄後翻側。事發後，男司機自行爬出車，他手部擦傷，經簡單治理後無需送院治理。

青葵公路「掃把佬」疑切線撞中港七人車 一人不適送院

今日（22日）上午6時56分，2輛私家車沿青葵公路往葵涌方向行駛期間，駛至葵涌三號貨櫃碼頭亞洲貨櫃物流中心香港有限公司附近時，發生相撞。現場消息指，事發時藍色「掃把佬（ Subaru BRZ ）」雙門跑車，切線撞向白色中港牌七人車，掃把佬載有一名男司機及男乘客，男乘客無恙，男司機則報稱不適，由救護車送往瑪嘉烈醫院救治；白色中港牌七人車男司機沒有受傷，正在現場協助調查。初步調查顯示，事件不涉及醉駕或藥駕。

的士記分制｜首日實施 司機嘆壓力大 乘客倡設二維碼方便投訴

的士記分制首日實施，今早（22日）在九龍塘地鐵站出口外的士站，不少的士司機都認為，記分制會帶來「壓力」，有司機批評政府未有顧及難處，尤其在過海的爭議上，「如果人哋叫我過去港島，咁我過咗去，我好唔好再返九龍先？」但亦有司機相信，能夠改善行業形象。

北角開槍︱死者家屬警總抗議 遺孀哭訴：報警唔係叫你殺死我老公

北角錦屏街上周日（15日）警員開槍案，一名患思覺失調逾5年的38歲男子，疑襲擊母親及妻子，並手持菜刀及鉸剪衝向警員，最終被開槍擊斃。死者妻子及死者胞兄，今（22日）午身穿喪服及攜帶死者遺照，前往灣仔警總對開抗議。

長沙灣紅Van落客急開車 女乘客失平衡墮地頭傷 網民鬧爆

網上流傳一段車Cam影片，可見於昨日（21日）下午2時許，一輛紅Van於長沙灣青山道往深水埗方向行駛，駛至近青山道320號對開時，紅Van在中線靠左停車落客，一名男乘客先行落車，尾隨其後的一名女乘客正欲下車、雙腳正要落地之際，紅Van突然開車，女乘客登時失去平衡，向右跌倒，臀部先著地，繼而後腦撞向地面，她用手按住後腦，倒地不起。其他途人見狀上前了解，而紅Van則絕塵而去。

數百中超球迷鄭州街頭MMA！持伸縮棍追打 擲煙霧彈、單車

昨日（21日）在河南省鄭州市，中超的河南球迷與四川球迷在一間酒店外及體育場外發生激烈衝突，上百名球迷互相鬥毆，甚至還有人投擲紅色的煙霧彈。網上片段可見，雖然有執法人員在場試圖控制秩序，但現場仍非常混亂。

艾未未雕塑作品意大利展覽遭砸毀完全破碎 捷克男犯案CCTV曝光

中國藝術家艾未未的一個雕塑作品上周五（9月20日）在意大利展出時被人砸毀，一名57歲捷克男子在博物館保安攔阻後被捕。