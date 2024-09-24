迪士尼門票加價｜周三起加5%　普通日子成人$669　銀卡加至$1568

香港迪士尼樂園表示，樂園入場門票新價格將於周三（25日) 起生效，成人及小童一日門票價格上調5%至7%，普通日子成人門票將由639元加至669元，小童則由475元加至499元。「奇妙處處通」會員卡價格亦上調3至13%，最基本的成人銀卡由1,468元加至1,568元，小童銀卡則由1,088元加至1,178元。



香港迪士尼樂園表示，樂園入場門票新價格將於明日（25日) 起生效，成人及小童一日門票價格上調5至7%，「奇妙處處通」會員卡價格上調3至13%。

迪士尼樂園重要更新

• 樂園入場門票新價格將於明天 (9月25日) 起生效，成人及小童一日門票價格上調5至7%，「奇妙處處通」會員卡價格上調3至13%。

• 2024年11月28日或之前將有特別優惠，賓客可以舊價購買一日門票。

• 長者門票及「奇妙處處通」長者會員卡的年齡限制，將會降低至60歲，讓更多人士可享用優惠。

• 按香港和鄰近地區主題樂園及旅遊景點的一貫市場做法，小童及長者賓客將會歸納為同一個門票類別。小童、學生及長者的「奇妙處處通」會員卡價格，亦會整合為同一價格類別。

• 香港迪士尼會繼續向「樂悠咭」持咭人（年滿60歲或以上的香港居民），提供以港幣 $100 優惠價購買一日門票。

迪士尼樂園推出四人同行優惠門票。

一日門票價格上調

香港迪士尼樂園入場門票新價格將於明日起生效，成人標準門票方面，第一級別（普通日子）由$639上調至$669；第二級別（高峰日子）由$719上調至$759；第三級別（特定高峰日子）由$799上調至$849；第四級別（最高峰日子）由$879上調至$939。

小童或長者門票方面，第一級別（普通日子）上調至$499；第二級別（高峰日子）上調至$569；第三級別（特定高峰日子）上調至$639；第四級別（最高峰日子）上調至$705。

「奇妙處處通」同樣加價，白金卡的標準票價為$4998，小童／學生／長者票價為$3748；金卡的標準票價為$2748，小童／學生／長者票價為$2058；銀卡標準票價為$1568，小童／學生／長者票價為$1178。

迪士尼樂園推出其他優惠。

四人同行優惠門票

迪士尼樂園推出一日門票優惠，香港居民可享「快樂組團」門票優惠。四位成人可以$2,556購買第3級別門票，共節省港幣$840，平均每張為$639。

另外，兩大兩小可以$2,236購買第3級別門票，共節省港幣 $740，平均每張成人門票為$639，平均小童門票則是$479。

「奇妙處處通」優惠

新會員方面，「奇妙處處通」推出限時優惠，即日起至今年12月18日， 在同一筆交易購買三張或以上全新「奇妙處處通」會員卡，可享舊價85折優惠，同一時間購買三張全新「奇妙處處通」會員卡，可節省高達港幣 $3,066。此外，在今年11月28日或之前，可以舊價加入成為「奇妙處處通」會員。

現有會員可透過續會及提前續會優惠享有更大折扣，低至舊價7折。