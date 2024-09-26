勵敬懲教所42名在囚少女考獲182張證書 頒發典禮肯定努力
撰文：蕭通
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懲教署轄下勵敬懲教所昨日（25日）向青少年在囚人士頒發證書，肯定她們在學業及職業訓練考試上的努力及成果。過去一年，勵敬懲教所共有42名所員報考各類學術及職業訓練考試，共考獲182張證書，當中66張為優良成績。而出席典禮的20名所員共考獲116張證書，其中41張為優良成績。
感謝家人勉勵重拾課本 DSE獲滿意成績
去年共42名所員參與的考試，包括香港中學文憑考試、英國文化協會普思英語評估考試、GAPSK中小學普通話水平考試，以及由基督教勵行會和職業訓練局舉辦的考試、涵蓋食物安全與衞生、餐飲服務、咖啡沖調及拉花藝術訓練、烘焙及糕點製作、粵式烹調及美容護理等。
典禮上，在囚人士分別以中國鼓和西式樂器演奏多首樂曲，並表演中國傳統舞蹈，向家人等參加者展示學習成果，並表達對家人和懲教人員的謝意。
其中一人感謝家人的勉勵，使她重拾課本，並於香港中學文憑考試取得滿意成績。她的母親亦分享喜悅，稱見證女兒的正面改變，感激懲教人員的付出。
勵敬懲教所羈押14至21歲以下的女性青少年在囚人士。懲教署為所員推行半日制教育及半日制職業訓練課程，協助她們改過自新、裝備自己，為重投社會作準備。
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