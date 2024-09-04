七旬精神病婦疑丈夫不忠　深夜揮刀斬死丈夫　認誤殺罪候判

患精神分裂的七旬老婦於3年前，因懷疑丈夫不忠，認為對方與寡婦有染，在凌晨時分突然揮刀斬傷睡夢中的丈夫。丈夫遇襲後初時神智清醒，成功將妻子制服在地上，並喚醒女兒報警，但後來因失血過多送院後死亡。被告事後被控一項謀殺罪，她今（4日）在高等法院基於「減責神志失常」原則承認誤殺罪。案件押後至9月30日判刑，以待為被告索取精神科報告。



被告劉秀珍（77歲，家庭主婦），原被控謀殺罪，指她2021年2月25日在葵涌麗瑤邨某單位殺死劉姓男子。被告今否認謀殺罪，稱：「我唔認罪謀殺，因為我精神有問題」，但承認誤殺罪。庭上透露，被告來自印尼，1977年在婚姻中介撮合下和死者相識結婚。

被告劉秀珍基於「減責神志失常」原則，承認誤殺罪。(資料圖片)

被告因懷疑死者有外遇 斬傷睡夢中的死者

案情指，被告和死者育有一子一女，兩夫妻和女兒於案發時同住在涉案單位。此外，被告於1986年被診斷為妄想型精神分裂症，並自2020年8月起懷疑死者有外遇，兩人經常吵架。

事發前一星期，死者為避免與被告發生衝突，離家到其他地方暫住，案發前數天才回家。及至案發當日凌晨4時許，死者大叫喚醒睡夢中的女兒，當時滿身是血的死者將被告壓在地上。死者表示，被告趁他睡著用菜刀斬他，著女兒拿毛巾給他及報警。死者之後用毛巾壓著頭上的傷口，女兒則協助死者繼續制服被告，直到警方到場。

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死者身上有多處刀傷 送院後失血過多亡

救護車約於15分後到場，當時死者雖滿頭鮮血，但神智仍清醒，後腦有一條長約10厘米的傷口。救護員隨即為其提供急救，惟死者開始反應變慢，獲送上救護車時已無生命跡像，同日清晨5時41分在醫院被證實死亡。被告同日被捕，在警誡下稱因死者有情婦而斬他。

據死者的驗屍報告，他的頭部、頸部、四肢有多處刀傷，其致命傷為頭部頭部刀傷，令他大量山血。

死者患精神分裂 懷疑被告與寡婦有染

另據被告的精神科報告，她於2020年向醫生透露懷疑死者對她不忠，醫生隨即加大其服藥的劑量。翌月，被告覆診時表示她依然服用未加藥前的劑量。同年12月，被告稱與死者關係好轉。精神科醫生指，死者案發時因精神分裂症，妄想被告與寡婦有染致自制能力下降，因而犯案。被告現承認，她案發時以31厘米的菜刀殺死死者，基於「減責神志失常」原則承認誤殺罪。

案件編號：HCCC396/2023