今日新聞8分鐘｜ 南丫島舢舨墮海｜惠州醉漢疑挑逗2米蟒蛇反被纏

大埔汀角路的士貨VAN相撞 的士剷上路中石壆撞毀交通燈

今日（30日）上午6時52分，大埔汀角路往魚角方向，的士及貨VAN相撞，貨VAN司機報稱頸痛。現場可見，的士剷上路中石壆撞向交通燈，車身凹陷，車頭嚴重損毀。交通燈亦被撞至傾斜，碎片散落一地。警方正調查事故成因。

土瓜灣4歲男童服藥亡｜被母餵食內地草藥丸昏迷 搶救7小時終不治

今日（29日）中午土瓜灣一名4歲男童，疑被母親餵食兩粒從內地帶來的草藥丸後昏迷，送院搶救後一直危殆；姓鄧（37歲）母親涉案被捕。據了解，男童延至今晚7時30分，最終證實不治。

的士記分制｜工會料首宗司機或慣犯 倡設機制准司機投訴乘客

的士記分制自本月22日實施後一星期，已有一名的士司因機違例被記10分，為最高分數罪行，涉濫收車費、兜客及沒有將的士計程錶設定於記錄位置，已被法庭裁定干犯相關罪行。對於首案，汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強認為，該名司機「可能是慣犯」，故樂意對他們加重刑罰，又指應停止「劏客」司機的士駕照。不過，他認為應強制安裝車頭攝錄機，以了解溝通過程，對司機和乘客雙方都公平。

深水埗公園鸚鵡「斌仔」困樹上 消防愛協誘捕未竟不知所終

今日（30 日）早上9時50分，深水埗公園一隻綠色鸚鵡「斌仔」被困在一棵大樹約30尺高的樹幹上。消防員接報到場，升起雲梯與愛護動物協會人員一同打算將鸚鵡救下，惟「斌仔」突然振翅飛走。女主人在旁心急大叫：「斌仔！斌仔！返嚟啦！」人員正在搜索「斌仔」蹤影。

仁濟女童縫針案｜父親指院方隱瞞真相可恥 考慮提民事索償

4歲的女童黎心悅今年5月在仁濟醫院縫合後腦傷口，心臟驟停18分鐘，至今危殆。涉事兩名護士及病人服務助理，同被控一項虐兒罪，案件今日（30日）提堂。

葵涌道貨VAN疑失控自炒翻側 男司機一度被困 近消防局全線封閉

今日（30日）下午2時12分，葵涌道往荔枝角道方向近荔枝角消防局，一輛貨VAN懷疑失控剷上路中欄杆後翻側，男司機被困，自行報警求助，救援人員接報到場，事主由消防員救出，其後被送往明愛醫院治理。

南丫島墮海．有片｜舢舨狂打轉 事主晾船尾 目擊者：佢冇晒反應

今午（29日）南丫島北角新村對開遇溺案，一名姓陳（62歲）男子送院不治；據了解，當時舢舨失控，事主懸吊於船邊。案發一刻片段今晚曝光，可見涉事舢舨引擎仍然開着，舢舨不斷在海中打轉，事主伏臥於船尾近引擎右邊，上半身跌出船外，頭部浸於水中，隨船打圈沖刷；下半身則仍在艇上，整個人呈倒「U」形晾於船邊。有目擊者驚呼：「我見佢已經冇晒反應呀！」有人則愛莫能助慨嘆：「冇得搞啦唉。」

男子疑潛水遇溺倒臥柴灣防波堤 途經船家救起 送院終告不治

柴灣懷疑發生潛水遇溺慘劇。今（29日）午2時38分，警方接獲船家報案，指一名男子漂浮在嘉業街60號對開防波堤離岸約10米海面，船家將其救上船，送至杏花邨對開老鼠排上岸。人員接報趕抵，發現姓莫（59歲）男子陷於昏迷，他由救護車送往東區醫院搶救後，終告不治。

惠州醉漢疑挑釁2米蟒蛇反被纏 動彈不得驚悚一刻影片曝光

內媒《上游新聞 》報道，28日晚，惠州市惠城區某屋苑附近，一名倒在地上的男子被蟒蛇纏住不能動彈。惠州警方表示，男子被救出時身體無大礙，已自行回家。目前蟒蛇已被放生。

國泰香港直飛芝加哥航班有乘客酒後鬧事 轉飛東京成田逐客才復飛

國泰航班今日（29日)下午啟程往美國芝加哥的CX806航班，因一名乘客在機上作出滋擾行為，機長為安全起見，按指引轉飛至東京成田國際機場，該乘客由機場人員陪同下機。據了解，該名乘客酒後鬧事，騷擾他人，並曾觸碰、辱罵空中服務員，國泰基於安全考慮，轉飛東京逐客，預計航班因而會遲兩個小時才可抵達芝加哥。

機電署署長專訪｜氫能洗街車擬11月試行 油站轉型「多種能源站」

「我自己睇氫氣好有潛質，全世界嘅投資同測試項目氫燃料佔好大比重。」近期大家對氫能不陌生，兩個月前才有全港首輛氫能巴士過海，專責的機電工程署署長潘國英接受《香港01》專訪時預告，政府的氫能洗街車最快11月落地服務北區、元朗，同期元朗凹頭首個公眾加氫站亦會啟用；至於港鐵氫能輕鐵測試很理想，設計適合屯門、元朗行駛。

潘國英透露接獲氫能旅遊巴試驗申請，最遲2027年港九新界各有一個加氫站，研究將油站或氣站轉型，增設加氫設施，成為「多種汽車能源站」，坦言「如果將來全世界似乎氫氣係綠色主要能源，我哋會加建加氫站」，惟暫未擬大規模加建。不過氫能的普及使用受制於價格，潘國英承認綠氫貴柴油幾倍，「氫價減低緊，可能未來10年同其他燃料價格相近」，深信有利氫能應用。