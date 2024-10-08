女校友不滿女生冬天要穿校裙　官稱畢業後已不受影響　拒絕覆核

中華基督教會基智中學的女校友，不滿她在該校就讀時，冬天仍要穿校裙，令其小腿外露，畢業6年後要求司法覆核校方的規定，並希望法庭禁止所有學校都禁止有關規定。高等法院法官高浩文今（8日）下判辭，指女校友已畢業多年，不符申請覆核的資格，又指該校准女學生在寒冷天氣警告生效時穿長褲上學，認為她是基於錯誤的事件作基楚，因而拒絕批出司法覆核許可。



女申請人阮旻僖，答辯人為中華基督教會基智中學，教育局被列為利益關係方。

女申請人阮旻僖不滿其母校冬天要女生穿校裙，入稟高等法院提司法覆核。(黃浩謙攝)

認為應禁所有學校執行這規定

阮指本港學校一般都規定女學生冬天時需穿校裙並露出小腿，認為該規定屬不合理和有歧視成份，故要求法庭頒令，禁止所有學校繼續執行這規定，或指示學校容許女學生於嚴冬時穿長褲上學。

畢業後6年才提出訴訟屬嚴重延誤

判辭指透露，阮於2012年9月在該中學就讀，至2018年8月畢業。法官指，阮已不再受該規定影響，因此不具申請覆核的資格。另外，阮逾期提出司法覆核，雖然她有解釋在學時年輕，不熟悉法律。惟法官認為這亦未能解釋她為何在畢業6年後才提出申請，認為她除欠申請的資格外，亦嚴重延誤。

校方准女生寒冷天氣下穿長褲或襪

此外，法官亦認為阮的申請欠缺理據，阮曾就讀中學稱指阮基於錯鋘的事實基礎。阮在該校就讀時，校方准許女學生在寒冷天氣警告生效時穿灰色長褲。阮畢業後，校方再修改校規，准女學生在寒冷天氣警告生效時可穿襪子。此外，即使天文台沒有發出在寒冷天氣警告，該校仍會因應特殊情況，考慮個別學生的需要，容許她們穿長褲。

這亦非本港學校的一般規定

法官稱根據他手上的資料，要求女生在冬天時穿著校裙上學，不是本港學校的一般規定。法官因此拒批出司法覆核許可，並不作訟費命令。

案件編號：HCAL 1041/2024