太空油｜300教職員列研討會　禁毒專員：任何學校都不能獨善其身

為防範新興毒品「太空油」入侵校園，保安局禁毒處、醫院管理局香港中毒控制中心和香港路德會社會服務處輔導服務中心組今日（8日）聯合舉行「關注濫用『太空油』問題研討會」，與逾300名中、小學教職員和社工闡述年輕人濫用「太空油」的現象和「太空油」的禍害，以加強教職員和社工對「太空油」的認識和警覺。



禁毒專員李基舜表示，吸食「太空油」等同吸毒，呼籲教職員和學校社工保持警覺，切勿輕視學生吸食電子煙的情況。「任何一間學校不論名氣和成績都不能獨善其身。因此在校園的預防教育和宣傳，一直是禁毒處的重要工作。」



保安局禁毒處、醫院管理局香港中毒控制中心和路德會社會服務處輔導服務中心組聯合舉行「關注濫用『太空油』問題研討會」。（政府新聞處圖片）

「太空油」常以電子煙或加熱煙草吸入

「太空油」沒有標準成分，但通常含有一種按法例須醫生處方的麻醉劑依托咪酯。依托咪酯屬《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）管制下的第1部毒藥。除依托咪酯外，「太空油」亦可能含有其他毒品、雜質和尼古丁等有害化學物質，長期使用依托咪酯會令身體的荷爾蒙失調，嚴重程度猶如遺傳疾病患者。

「太空油」往往以電子煙或加熱煙草吸入，以油／液體的方式藏在膠囊內，加熱成氣霧以供吸入。香港吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，電子煙的煙霧及二手煙中含有毒及致癌物質，化學溶液經高溫加熱後會釋放不同及不明的有害物質，當中有些含量可較傳統煙更加高、有些物質則為電子煙特有，可對健康造成嚴重損害。

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禁毒專員：勿輕視學生吸食電子煙情況

禁毒專員李基舜表示，吸食「太空油」等同吸毒，政府將加強取締並提升有關物質的法例監管。他呼籲教職員和學校社工保持警覺，切勿輕視學生吸食電子煙的情況，並適時轉介懷疑吸毒的學生接受輔導和治療。

他指禁毒處在校園有多項宣傳教育工作與學界攜手抗毒，而香港現有多種模式的戒毒治療和康復服務，可幫助染上毒癮的青年人。「任何一間學校不論名氣和成績都不能獨善其身。因此在校園的預防教育和宣傳，一直是禁毒處的重要工作。」

與會者亦分別向學校教職員和社工講解如何在校園推廣遠離電子煙、「太空油」的藥理和毒害、警方執法行動及相關宣傳教育，以及分享前線服務經驗及觀察等。

禁毒處亦向參與人士講解有關監管法例，同時，處方在校園有多項宣傳教育工作與學界攜手抗毒，而香港現有多種模式的戒毒治療和康復服務，可幫助染上毒癮的青年人。此外，​ 禁毒處網站載有關於「太空油」的資料，以及於8月推出以「太空油」為主題的動畫短片，歡迎市民瀏覽。