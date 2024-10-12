北上｜重陽假期完料港珠澳大橋周日大量港車回港　下午4時起高峰

重陽節連周末的三日小長假將於明日（13日）結束，過去兩天有大批市民北上。運輸及物流局提醒，料明日有大量經港車北上市民回港，珠海方面預測明日下午2時起是珠澳大橋港回港交通繁忙時段，至4時起更是回港高峰，屆時可能十分擠塞，籲市民選擇錯峰出行。



運輸及物流局提醒，料明日有大量經港車北上市民回港，珠海方面預測明日下午2時起是珠澳大橋港回港交通繁忙時段。（港車北上分享群截圖）

運輸及物流局提醒，料明日有大量經港車北上市民回港，珠海方面預測明日下午2時起是珠澳大橋港回港交通繁忙時段。（資料圖片）

運輸及物流局在Facebook發文指，明天是重陽長假最後一天，預計會有大量透過港車北上離港的市民於明日回港。運輸及物流局呼籲市民預早計劃行程，選擇錯峰出行。

該局指，一直與珠海當局保持緊密聯繫，並實時監察口岸現場情況。根據珠海方面的預測，明日下午2時起是經大橋回港交通的繁忙時段，4時起是回港高峰，大橋交通有可能十分擠塞。

運輸局呼籲市民留意大橋珠海口岸的車輛實時通關情況。

該局呼籲市民預早規劃行程，考慮選擇錯峰出行，遵守現場指示，並留意有關部門發放的最新消息，包括透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務，查看大橋珠海口岸的車輛實時通關情況。