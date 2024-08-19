金巴散工向旅客索賄千元助無票登車　官斥影響國際聲譽判囚10星期

廉政公署早前落案起訴一名36歲港珠澳大橋穿梭巴士（即金巴）散工，控告他於去年疫情期間向兩名旅客索賄1,000元，協助二人在沒有有效車票情況下登車過境，由香港返回珠海。被告今日（19日）在西九龍裁判法院承認控罪，主任裁判官徐綺薇於判刑時指案情嚴重，案件涉及內地旅客，斥被告行為影響香港國際聲譽，考慮量刑時有需要維護香港廉潔公正，判囚10星期。



廉政公署早前落案起訴一名36歲港珠澳大橋穿梭巴士（即金巴）散工，控告他於去年疫情期間向兩名旅客索賄1,000元。（資料圖片）

被告是一名36歲港珠澳巴時任散工吳光龍，承認一項代理人索取利益罪名，及一項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條。被告今日（19日）在西九龍裁判法院承認控罪，被判囚10星期。

疫情期間向二人索取賄款1,000元助搭金巴

案發時，金巴因應內地防疫措施，每日只可接載特定數目乘客由香港前往珠海。乘客必須網上實名預訂，並持有當日有效車票，方可乘搭金巴。被告當時負責在港珠澳大橋香港口岸協助乘客在閘口辦理登車手續，並檢查乘客是否持有當天有效車票。

而兩名旅客於2023年1月20日，即農曆新年除夕前晚上，到達港珠澳大橋香港口岸，但未能成功購買當日或翌日車票而向被告求助。廉署調查發現，被告向二人索取賄款1,000元，以協助她們乘搭金巴由香港返回珠海。被告從其中一人接受賄款人民幣500元後，讓對方在未持有有效車票的情況下登車，另一名旅客則拒絕被告的要求。

裁判官：案情嚴重 被告行為影響香港國際聲譽

主任裁判官徐綺薇於判刑時指案情嚴重，案件涉及內地旅客，被告行為影響香港國際聲譽，考慮量刑時有需要維護香港廉潔公正。主任裁判官亦下令被告向港珠澳巴支付等值人民幣500元的港幣（即港幣540元）。

港珠澳巴在廉署調查期間提供全面協助，控方今日由高級檢控官劉德澤代表出庭，並由廉署人員張楚喬協助。