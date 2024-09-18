港珠澳大橋過關順暢　市民珠海玩兩日歎美食　嫌港食肆貴服務差

今日（18日）為中秋節翌日假期，不少市民趁短假，經港珠澳大橋口岸離港外遊。早上幾乎每分鐘都有數十人到大橋過關，出入境人流暢順。有家長特意多請兩日假，打算到澳門及珠海「住下酒店，食下嘢」，預計花費數千元，笑稱「香港都玩到悶啦」。亦有港人打算到珠海，品嘗順德菜及潮洲菜，稱香港「貴過人兼冇佢哋整得咁好食」，又批評香港服業態度差，認為是港人北上主因。



早上港珠澳大橋口岸每分鐘都有數十旅客過關，人流順暢。（盧翊銘攝）

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專程請假到珠海玩兩日 料花數千元

記者今早分別由東涌及欣澳乘巴士前往港珠澳大橋，兩架巴士均半滿。港珠澳大橋離境大堂早上未見人頭湧湧，但幾乎每分鐘都有數十人經大橋過關。旅客大多都可以即時過關，少部份時間有「小人龍」，秩序良好，未見混亂。

市民陳先生今日前往珠海，更特意請假，打算在當地兩日，逛城中村、品嘗順德菜及潮洲菜，預計花費「三幾千」。他又指，香港雖然都有同類菜色，但「貴過人兼冇佢哋整得咁好食」，「稍為好食啲（價錢）基本上係人地三、四倍，咁你點幫襯佢啫」。他又提到香港食肆等服務態度，「唔係麻麻地，直頭係差」，認為香港租金高，店鋪「請人咪少啲囉」，影響服務，認為價錢及服務不如內地，都是港人北上主因。

陳先生打算到珠海兩日，品嚐潮州菜及順德菜，定位認為香港「貴過人重要冇咁好食」。（盧翊銘攝）

到澳門嚐豬扒包 再到珠海食海鮮 市民：香港玩到悶啦

市民張小姐手推嬰兒車，預備帶孩子先到澳門，明日再前往珠海玩三日兩夜，她指自己特意「請多兩日假帶小朋友去玩」，打算去澳門游覽大三巴、享用豬扒包；而在珠海則打算食海鮮、行情人橋等，預計花費數千元。被問及為何不留港，她指自己是「香港人啊嘛，出去行下、玩下，香港都玩到悶啦」。

居於天水圍的林小姐，今日打算到澳門「行下街，去下賭場咁」，預算萬多元，又稱會今晚返港，明日再往珠海。她透露，自己每星期會北上兩日，大讚大橋方便，由家中出發只需兩小時便到埗，認為所花時間「好抵」。

早上港珠澳大橋口岸每分鐘都有數十旅客過關，人流順暢。（盧翊銘攝）

一家四口到珠海即日來回

亦有一家四口前往珠海游玩打算，即日來回。陳小朋友稱，自己預備與家人前往沙灘玩。他之前亦曾到過珠海，被問及兩地的沙灘有何分別時，他認為「分別唔大」，但指自己最喜歡的是在珠海參觀博物館「睇恐龍」。

市民陳先生今日生日，與妻子到澳門慶祝。陳太表示，自己上次到澳門已是去年，加上成功預訂便宜的酒店房，「難得放假，咪走下玩下」。她預計花費千多元，主要用於飲食。