消委會｜首9月22宗婚宴投訴 場地裝修後不似預期 準新人促退訂
結婚是人生大事，大部分準新人都會花長時間精心籌備婚禮，宴請親朋好友見證難忘一刻。消委會今日（15日）最新一期《選擇》公布，截至今年9月，接獲22宗有關婚宴投訴，與去年同期數字相同。有準新人在簽約落訂時明確查問場地布置，其後場地突然重新裝修，風格大變不合心意；亦有準新人投訴，婚宴餐飲服務合約用字不清晰惹爭議。
有投訴人表示，參加A商戶婚宴場地開放日，有詢問職員來年1月前場地會否進行任何裝修工程，獲得職員表示不會後，投訴人簽訂合約並繳付五成，約$130,000港幣的作訂金。惟數月後，A商戶通知投訴人指場地6月底進行大翻新。投訴人其後發現裝修後的場地的風格、與之前有極大差異，向A商戶作出投訴，而A商戶表示投訴人可將婚宴改至集團旗下其他場地舉行，但最終因各種要素而未能成事。
投訴人要求A商戶退訂及賠償損失，惟一直未獲回覆，遂向消委會投訴。A商戶在消委會介入後指願意全額退回按金,而額外賠償方面，A商戶亦表示願意與投訴人直接商議。消委會建議投訴人可就額外賠償問題尋求獨立法律意見。
婚宴套餐合約用字惹爭議 付三期按金後發現食品限時供應
另一宗個案的投訴人選購B商戶的自助餐婚宴套餐，商戶分別提供午宴時段（10:30至14:30）及晚宴時段（17:00至22:30）供選擇。投訴人認為兩時段價格相若，但晚宴時段較長，所以決定選用晚宴時段並繳付兩期合共$50,000港幣按金。
投訴人繳付第三期按金時，商戶職員詢問他打算選擇哪兩個小時作為用餐時段。投訴人大感愕然，因為他以為整個晚宴時段均會供應食物，合約亦列明17:00至22:30為自助餐服務時間（Time of Serving）。然而，職員指17:00至22:30只是租場的時間，投訴人其後翻查在同一商戶另外購買的證婚套餐合約，當中列明租用場地時段的用詞為 「Time of Using」，因此認為婚宴合約中的「Time of Serving」應指自助餐服務時間而非租場時間。
投訴人向消委會投訴並要求商戶履行合約責任，在整個晚宴時段期間供應食物。 B商戶向消委會解釋，為免用餐時間影響婚禮及長期擺放食物而影響衞生，商戶一般都會安排在場地租用時段內的其中兩小時內提供食物。經調停後，商戶表示願意於整個晚宴時段均供應食物，事件得以解決。
消委會表示，準新人心儀的場地及日子或會「一場難求」，理解他們都希望可盡早成功預訂，但需留意場地的經營狀況及環境或會出現變化，如因租約期滿而未能營業或將有大型翻新維修等。消費者簽約前宜留意合約的賠償條款，了解清楚若遇上因商戶問題而未能履行合約的情況下會如何處理。
另一方面，消費者簽訂合約前，應先向商戶多了解場地設施與餐飲細節安排，如商戶是否免費提供新娘化妝間、迎賓桌或投影機等；其他額外服務如特別進場儀式、現場證婚等會否有額外收費。同時消費者亦應確認有關安排及收費都已列明於合約內，並留意當中是否容許簽訂後對服務內容作更改及相關期限。
準新人交易前宜留意合約有否列取消或退款條款
除了留意合約明細，現時的婚禮展覽活動能夠為準新人提供一站式服務資訊，亦提供各種折扣優惠。然而，準新人於活動中或只能依賴商戶提供的銷售資料了解場地狀況，到實地視察時或有差別。準新人交易前宜先留意合約是否列有取消或退款等條款，或者於參加婚展前先參觀心儀場地，再到婚展議價和確定合約。
消委會亦建議商戶可考慮增設條款，為安排場地參觀設定期限，允許消費者於參觀場地後一段時間内免費取消合約。此舉有助建立消費者信心，長遠而言對商譽亦有益。