失業率｜最新維持3%　逾11.9萬人失業　4.7萬人就業不足

政府統計處今日（18日）公布，最新失業率維持在3.0%，就業不足率同樣維持在1.2%的水平。至於最新失業人數，約有11.9萬人，較今年6至8月的12.2萬人減少約2,400人。同期就業不足人數也減少1,500人至4.7萬人。



政府統計處今日公布，今年7至9月經季節性調整的失業率為3.0%，與今年6月至8月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.2%的水平。

至於最新失業人數，有119,900人，較今年6至8月的122,300人減少約2,400人。同期就業不足人數也減少1,500人至46,000人。

最新總就業人數增加約1,700人，至3,710,200人；最新總勞動人口則為3,830,100人，與今年6至8月數字相約。

據勞工處的數字，今年7至9月平均每月錄得66,271個來自私營機構的空缺，按年下跌34.7%，較今年6至8月的平均數字下跌2.8%。

勞工及福利局局長孫玉菡指，隨着經濟持續增長，整體勞工市場在短期內應會維持偏緊，儘管各個行業的就業情況或會因其業務表現而有所不同。

勞工及福利局局長孫玉菡。（廖雁雄攝）

社署今日也發表最新綜援個案數字，9月份整體領取綜援的個案總數為197,013宗，受助總人數為264,829。整體個案數字較8月份下跌758宗，按月跌幅為0.4%。

在9月份的個案中，失業類別個案下跌0.7%，有16,459宗；而低收入類別個案的按月跌幅為2.9%，有1,425宗。