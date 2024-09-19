失業率維持3%　失業人數增加約4500人　逾12.2萬人無工開

政府統計處今日（19日）公布最新失業率為3.0%，與5月至7月相同，就業不足率亦維持1.2%。不過，統計處指，不經季節性調整的失業人數增加約4,500人至122,300人，同期就業不足人數47,500人，與上期相若。



（資料圖片/梁鵬威攝）

就業不足率維持1.2%

統計處公布，6月至8月失業率為3%，維持不變，有122,300人失業，增加約4500人；就業不足率亦是保持不變，維持於1.2%的水平。期間總就業人數為370.85萬人，與上次數字大致相若。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，零售業失業率維持在4.3%不變，住宿服務業的失業率上升0.4個百分點至3.5%，餐飲服務活動業的失業率微升0.1個百分點至5.1%。一些其他行業的失業率亦上升，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業和資訊及通訊業。另一方面，一些行業的失業率下跌，尤其是保險業、進出口貿易及批發業和運輸業。

展望將來，孫玉菡說隨着經濟繼續增長，整體勞工市場短期內應會維持偏緊，儘管一些行業的就業情況或會因其業務繼續面對挑戰而承受壓力。

勞工及福利局局長孫玉菡（資料圖片/蘇煒然攝）

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