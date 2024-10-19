今日新聞8分鐘｜青馬車禍家屬揚言追究｜70年代「長牛」巴士出巡

葵涌七人車遭扑爆窗淋油 車身潑腐液「毁容」 留追數大字報

今日（19日）早上8時54分，停泊在葵涌北食水配水庫對開一條小路的一輛七人車，5扇車窗全被撃碎、車頭冚及車身遭被淋潑腐蝕性液體、車內座位櫈同被淋紅油、車cam被破壞；車頭丟下一張寫上「欠債還錢」的追債大字報。

九龍灣宏照道電單車遇油污跣倒 警員巡經扶起受傷鐵騎士

今日（19日）上午11時半左右，一輛電單車在九龍灣宏照道右轉常怡道期間，疑地面有油污導致失控翻倒。電單車司機登時人仰車翻，跌在地上擦損手腳。

八鄉馬鞍崗維修車場火警 一度傳出爆炸聲 消防射水灌救

今日（19日）中午12時20分，警方接報八鄉馬鞍崗嵐楓花園附近一個車場發生火警，並傳出爆炸聲。消防員接報到場，拖一喉一煙帽隊灌救，38分鐘後將火救熄，無人受傷。

黃大仙鳳德邨單位火警 黑煙直衝半空

今日（19日）上午10時16分，黃大仙鳳德邨黛鳳樓25樓一個單位發生火警。消防接報拖一條喉及一隊煙帽隊灌救，27分鐘後將火救熄，其間約30人自行疏散落樓，無人受傷；起火原因有待調查。

青馬大橋車禍｜孝順仔與母親同日生 4日後牛一 家屬揚言追究

青馬大橋今午（18日）發生的致命車禍， 22歲鐵騎士林桂堯猛撼巡邏車車尾，重創送院搶救逾4小時，終返魂乏術。桂堯生前侍雙親至孝，每月「一半人工」供養父母，且人緣極佳，親友、中小學同窗及老師，紛紛趕抵醫院送其最後一程，場面心酸。

巴士巡遊｜70年代「長牛」首出巡 深圳客4歲坐過後變港巴士迷

由運輸署舉辦的國慶75周年「巴士巡遊暨展覽」今（19日）起一連四日在灣仔維園舉行，巡遊車隊一共8架巴士，約11點開出，運輸及物流局長林世雄、運輸署長李頌恩等乘領頭開篷車，而壓軸的70年代丹拿E型「長牛」最為矚目，為1991年以來首次以原型出巡，沿途不少市民駐足打卡。

車CAM｜的士遇車衝燈加鐵騎自炒 煞得切均無撞 網民讚安全駕駛

長沙灣有電單車今早（19日）接連遇到意外，先在龍悅道與南昌街交界，幾乎被一輛衝燈貨van撞到，其後駛上龍悅道天橋時，疑「碌過」路邊沙石，跣軚失控自炒，鐵騎士手腳受傷，送院治理。事發經過由旁邊一輛的士的車cam拍下，片段上載到網上，有網民大讚的士司機「兩次都停得到，安全駕駛，讚」，亦有人估計電單車司機「經驗唔夠，唔熟路」導致自炒。

烏克蘭公布朝鮮出兵援俄畫面 稱朝軍接受俄軍事物資訓練

韓國國家情報院10月18日稱，朝鮮已決定向俄烏戰場派遣包括特種部隊在內的1.2萬名士兵援助俄羅斯。烏克蘭官方同日發布影片聲稱，朝鮮軍人在遠東地區接受俄羅斯軍事物資訓練。

酷熱天氣警告｜10月中仍高溫33.6度 破年內最遲酷熱天氣日子紀錄

廣東沿岸風勢微弱，天氣普遍晴朗及酷熱，截至今日（19日）下午一時，天文台總部錄得33.6度，是有記錄以來年內最遲出現酷熱天氣的日子，跑馬地更錄得35.3度高溫。天文台指，中國東南部的氣壓正在上升，預料一股清勁至強風程度的偏東氣流會在今晚逐漸影響廣東沿岸，預料今日大致天晴，下午天氣酷熱及乾燥，部份地區有煙霞。吹微風。今晚東風增強，有一兩陣雨。